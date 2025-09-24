Notwendige OP: Ekat Leonova priorisiert "Let's Dance"-Tour

Ekaterina Leonova (38) steht vor einer gesundheitlichen Herausforderung. Wie die Tänzerin ihren Instagram-Fans mitteilte, hat ein Arztbesuch ergeben, dass sich ein Muttermal an ihrem Körper verändert hat und ein hohes Risiko aufweist. Obwohl dringender Handlungsbedarf besteht, hat die vierfache Gewinnerin von Let's Dance eine Entscheidung getroffen: Der notwendige Eingriff wird erst nach Abschluss der aktuell anstehenden "Let's Dance"-Tour erfolgen, die am 1. November startet und bis zum 4. Dezember andauert.

Das für den Eingriff notwendige Zeitfenster von einer Woche, in der sie sich vom Sport zurückziehen und die Fäden ziehen lassen müsste, ist für die Tänzerin derzeit nicht einhaltbar. Sie ist mitten in den Proben zur großen Tour, die ihren Fans eine mitreißende Show bieten soll. "Die OP ist notwendig und wartet schon auf mich", informierte Ekaterina ihre mittlerweile 335.000 Instagram-Anhänger während ihres Besuchs beim Hautarzt. Ihr Arzt empfahl eindeutig, das Muttermal entfernen zu lassen, um das gesundheitliche Risiko zu minimieren. Ekaterina weiß: "Die Gesundheit geht vor." Es ist wohl davon auszugehen, dass sie die Entscheidung, die OP zu verschieben, mit der Einwilligung ihres Arztes getroffen hat.

Die Entscheidung verkörpert gewissermaßen Ekaterinas beeindruckende Disziplin und Engagement, die ihre Karriere auszeichnen. Mit vollem Einsatz begeistert die 38-Jährige nicht nur das Publikum, sondern scheut auch nicht, ihre Fans privat an positiven wie belastenden Momenten teilhaben zu lassen. Dieser Umgang wird von ihren Anhängern stets mit großer Unterstützung honoriert, die schon jetzt für ihre Genesung die Daumen drücken. Bis zur Operation bleibt eines jedoch klar: Auf Ekat und ihre atemberaubenden Tanzshows müssen die Fans vorerst nicht verzichten.

Imago Ekaterina Leonova, Profitänzerin

Getty Images Ekaterina Leonova, Mai 2018

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Ekaterina Leonova, Tänzerin