Deswegen hat Katharina Wagener eine Risikoschwangerschaft

Reality-TV-Bekanntheit Katharina Wagener (30) hat sich mit ehrlichen Worten bei ihren Fans gemeldet: In einer aktuellen Instagram-Story berichtete sie, dass ihre dritte Schwangerschaft als Risikoschwangerschaft eingestuft ist. Der Grund: Sie nimmt Antidepressiva. Die Influencerin, die getrennt von Kindsvater Kevin Yanik (27) lebt, schilderte ihren Termin zur großen Vorsorgeuntersuchung und teilte dabei offen ihre Gefühlslage. Sie sei aufgeregt gewesen und zugleich verunsichert, weil sie ihren Sohn bislang kaum spüre. "Gestern hatte ich das wohl schönste Date meines Monats – und zwar mit meinem dritten ungeborenen Sohn", schrieb Katharina. Den Termin ohne Begleitung zu absolvieren, sei ungewohnt gewesen. Trotz der nervösen Stunden vorher: Für den Moment zählte, was die Untersuchung ergab.

Im Detail erzählte Katharina von dem Ablauf der Kontrolle: Urinprobe, Blutabnahme, Warten im Sprechzimmer – dann der Ultraschall mit dem erlösenden Befund. Bei der großen Organuntersuchung sei alles geprüft worden, so die Influencerin. "Das Wichtigste. Es ist alles in Ordnung. Er ist gesund und munter und entwickelt sich ganz normal", hielt sie fest. Mitfilmen durfte sie den Check nicht, dafür nahm sie mehrere Ultraschallbilder mit nach Hause. Der Kleine liege derzeit mit dem Rücken an ihrem Bauch, erklärte sie. Außerdem habe sie eine Vorderwandplazenta, deshalb seien Tritte und Bewegungen bislang gedämpft. Genau das hatte sie in den vergangenen Tagen verunsichert. "Meine Gefühle haben mich mal wieder komplett übernommen. Ich war nervös, aufgeregt, aber auch irgendwie traurig, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ich diese Momente ein bisschen alleine genießen muss", schrieb sie. Am Ende überwog die Erleichterung – und die Freude: "In diesem Moment ist mir einfach mal wieder bewusst geworden, wie dankbar ich bin, dass ich all das noch einmal erleben darf."

Abseits der medizinischen Fakten bleibt für Katharina vor allem das Private im Fokus. Nach der Trennung von Kevin organisiert sie den Alltag mit ihren zwei Söhnen und dem Baby im Bauch neu. Erst kürzlich hatte sie mit einem Familienmoment verraten, dass wieder ein Junge unterwegs ist. Auf Social Media lässt die Influencerin ihre Community regelmäßig an großen und kleinen Etappen teilhaben. Zwischen den Zeilen klingt dabei immer wieder an, wie sehr ihr die Nähe zu ihren Kindern Kraft gibt und wie sehr sie diese besonderen Zeiten trotz aller Umstände versucht zu genießen.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im November 2024

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Kathi Wagener, August 2025

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, September 2025

