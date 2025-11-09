Katharina Wagener verkündet: Sie bekommt dritten Jungen

Katharina Wagener (30), bekannt aus dem Reality-TV, hat am Sonntag auf Instagram große Neuigkeiten geteilt. Mit einem emotionalen Gender-Reveal-Video verkündete sie auf Instagram, dass sie erneut einen Jungen erwartet. In dem Clip lässt Katharina gemeinsam mit ihren zwei Söhnen einen Ballon platzen, aus dem blaues Konfetti herausströmt. Für die dreifache Mom in spe ein ganz besonderer Moment, wie sie in ihrem Post beschreibt. "Und jetzt ist es offiziell: Es wird ein Junge", schreibt die Influencerin, die sich über den baldigen Familienzuwachs freut.

In ihrem Text zeigt sich die bald dreifache Mutter von ihrer dankbaren Seite. "Ich habe wirklich mit allem gerechnet – aber nicht mit diesem Ergebnis", gesteht sie und fügt hinzu, dass sie sich vorab nichts Bestimmtes gewünscht habe. Umso größer sei die Freude, dass sie bald drei Jungen an ihrer Seite habe, die ihr Leben bereichern. Ihre ersten beiden Söhne hätten das Geheimnis offenbar kaum erwarten können und könnten es nun noch weniger erwarten, ihren kleinen Bruder bald kennenzulernen. Aber auch Katharina selbst sei "unglaublich glücklich" über ihr drittes Wunder, das ihr Leben so vollständig mache.

Katharina teilt immer wieder Einblicke aus ihrem Familienalltag über ihre Social-Media-Kanäle und gibt sich dort meist offen und nahbar. Bereits mit ihren zwei Söhnen ist die Zeit in ihrem Zuhause oft turbulent und voller Lachen – und in Kürze wird ein weiterer kleiner Schatz die Familie komplettieren. Ihre Fans können ihre Reise als dreifache Mutter sicher gespannt weiterverfolgen. Diese ehrlichen Einblicke in ihr Leben abseits des Rampenlichts machen Katharina für viele zu einer beliebten Größe in der Welt der Reality-Stars und Influencer.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, Oktober 2025

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Kathi Wagener, August 2025