JGA: Adam Peaty wird von Polizei aus Flugzeug eskortiert

Schockmoment für Adam Peaty (31): Der Schwimmstar wurde am Sonntagabend von bewaffneten Polizisten aus einem Flugzeug am Flughafen Manchester eskortiert. Vorausgegangen waren seine Junggesellenabschiedsfeierlichkeiten in Budapest, während derer er zunehmend bedrohliche Nachrichten erhielt. Nach der spürbaren Eskalation alarmierte seine Verlobte Holly Ramsay, die Tochter von Starkoch Gordon Ramsay (59), die Behörden. Laut Daily Mail erwarteten gleich fünf Polizisten den Sportler bei der Ankunft und begleiteten ihn durch den Flughafen, um seine Sicherheit zu gewährleisten.

Während der angespannten Situation standen auch Überwachungen per Kamera im Fokus, um verdächtige Aktivitäten auszuschließen. Ein Insider enthüllte, dass der Vorfall nicht nur mit der Feier, sondern mit einem weitreichenden Familienkonflikt in Verbindung steht. Im Zentrum des Streits: Adams Mutter Caroline, die offenbar nicht zur bevorstehenden Hochzeit eingeladen wurde. Ihre Abwesenheit bei wichtigen Hochzeitsevents soll zu massiven Spannungen geführt haben. Caroline selbst äußerte sich auf Social Media kryptisch über ihren Schmerz, was den Streit nochmals in die öffentliche Aufmerksamkeit rückte.

Die Fehde zwischen Adam, seiner Mutter und anderen Teilen der Familie hat ihren Ursprung offenbar in seiner Beziehung zu Holly und deren wohlhabendem Umfeld. Fest steht, dass die Hochzeit des Paares in Bath Abbey mit prominenten Gästen eine prunkvolle Feier werden soll, gefolgt von einem luxuriösen Empfang im berühmten Kin House, einem angesagten Anwesen nahe Bath. Während Holly die Unterstützung ihrer Familie sicher scheint, stellt sich für viele die Frage, wie sich die Konflikte um Adam und seine Familie weiterentwickeln werden. Was bleibt, ist ein Schatten, der sich trotz der geplanten Feierlichkeiten auf diese Verbindung legt.

Getty Images Adam Peaty, Schwimmer

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty im September 2024

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty