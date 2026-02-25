Tanja Makarić hielt sich vor Therapie für eine Narzisstin

In ihrer Instagram-Story startete Tanja Makarić (28) ihren "Girls Talk" und ging auf die Sorgen ihrer Follower ein. Ein Fan erzählte, dass sie "seinetwegen psychisch krank" sei, ohne Details preiszugeben, und bat die Influencerin um Rat. Tanja fühlt direkt mit, denn sie kenne das selbst: "Ich habe ja auch gedacht, bis ich zur Therapie gegangen bin, dass ich psychisch krank bin. Ich habe gedacht, ich lebe nicht mehr in der Realität." Sie sei davon überzeugt gewesen, eine "richtig toxische" Narzisstin zu sein, ohne genau zu wissen, was das eigentlich bedeutet.

In der Therapie habe sie das dann angesprochen und der Therapeut öffnete ihr die Augen: "Die Therapie hat mir geholfen, zu sehen, was wirklich Sache ist. [...] Ich sehe Dinge ganz anders – und vor allem Menschen." Besonders ihre Menschenkenntnis sei noch besser geworden. Vorher war sie zwar nicht schlecht, aber jetzt könne sie noch mehr wahrnehmen: "Ich hatte vorher immer gedacht, ich hätte eine wirklich gute Menschenkenntnis, und die hatte ich bestimmt auch. Aber jetzt ist es noch mal ganz anders geworden und verschärft."

In der Vergangenheit wurde Tanja aber trotz guter Menschenkenntnis auch immer wieder getäuscht. In einer Fragerunde wurde die ehemalige Schwimmerin gefragt, ob sie schon mal von einem Partner betrogen wurde. Ihre Antwort war knapp, aber eindeutig: "Jap. Aber wie..." Welcher Partner ihr fremdging, verriet Tanja nicht. Zuletzt führte sie eine medienwirksame Beziehung mit YouTuber Julian Claßen (32). Über die Trennungsgründe sprachen beide aber nie richtig und vor allem fiel der Begriff Untreue nie. Mittlerweile ist die 28-Jährige wieder glücklich vergeben: Ihr neuer Partner ist Fußballer, steht aber nicht weiter in der Öffentlichkeit. Zusätzlich wurde Tanja Ende 2025 erstmals Mutter und die kleine Malou hält sie ordentlich auf Trab.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit Babybauch

ActionPress Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2023