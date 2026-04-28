User irritiert: Tanja Makarić nennt ihre Tochter "die Alte"

Tanja Makarić (29) sorgt mit einer spontanen Formulierung in ihren aktuellen Storys für Wirbel. Die Influencerin schildert auf Instagram, dass sie seit Tagen mit Schmerzen am Fuß zu kämpfen hat – und greift dabei zu einem saloppen Spitznamen für ihre kleine Tochter Malou. In der Sequenz sagt Tanja, dass sie mit Schmerzen aufwache und ins Bett gehe, während "die Alte" friedlich schlafe. Der Ausdruck lässt viele Follower aufhorchen. Binnen kurzer Zeit sammeln sich Rückfragen und Kritik unter den Clips. Zahlreiche User wollen wissen, warum Tanja so über ihr eigenes Kind spricht. Kurz darauf geht die Social-Media-Bekanntheit selbst auf die Aufregung ein und reagiert in einer weiteren Story.

In dem Clip beschreibt Tanja zunächst ihren Alltag mit den Beschwerden und formuliert: "Ich wache mit Fußschmerzen auf, ich gehe mit Fußschmerzen ins Bett und... die Alte schläft..." Die Formulierung stößt einigen Zuschauerinnen und Zuschauern bitter auf. Kommentare wie "Wie redest du denn über dein Kind?!" machen die Runde. Tanja nimmt die Einwände direkt auf und rechtfertigt den Kosenamen in einer weiteren Instagram-Story: "Ja, ich nenne sie so. Lustigerweise einfach... aus Witz. Sie ist die Beste, Tollste und Schönste und Liebevollste und Lustigste überhaupt. Und manchmal sag' ich 'Olle', manchmal sag' ich einfach 'Luisa-Marie'. Das ist dann einfach so." Damit betont die Influencerin, dass es sich für sie um spielerische Anreden handelt und dass ihre Zuneigung zu ihrer Tochter außer Frage steht.

Tanja begrüßte ihre Tochter kurz vor Weihnachten auf der Welt und verriet auch direkt ihren Namen. "Malou Jolié [Malou, die Schöne]. Am 20.12.2025 ist unsere Tochter auf die Welt gekommen und mit ihr eine unendliche Liebe. Das Glück ist kaum in Worte zu fassen", verkündete sie damals stolz. Auf Instagram zeigt sich die Influencerin seither regelmäßig als verliebte Mama – schwärmt von ihrer Kleinen und teilt Einblicke in den gemeinsamen Alltag. Wie viele Eltern greift sie dabei offenbar zu liebevollen Kosenamen, die nach außen hin ungewöhnlich klingen mögen.

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

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Instagram / tanjamakaric_ Influencerin Tanja Makarić mit ihrer Tochter Malou

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, November 2025