Ohne Fabio: Darya Strelnikova fühlt sich in Wohnung einsam

Nach ihrer Trennung zog Fabio Knez (32) aus der gemeinsamen Wohnung mit Darya Strelnikova (33) in Dubai aus. An die neue Situation hat sich das Model bis heute nicht gewöhnt, wie sie in ihrem neuen Podcast "Pillow Talk" verrät. "Mir fällt es immer noch schwer, hier alleine zu sein. Nicht, weil es hier groß ist, sondern weil das einfach ein gemeinsamer Neustart für uns war. Neues Land, neue Wohnung, neue Möbel... Jetzt hier alleine zu sein, ist schwer. Ich bereue es wirklich, dass ich nicht diejenige war, die ausgezogen ist", gesteht sie.

Inzwischen sei sie sicher, dass ihr das Abschließen mit der Beziehung leichter gefallen wäre, wenn sie sich eine neue Wohnung gesucht hätte. "Wenn man für sich was Neues hat, geht man mit der Trennung vielleicht ein bisschen leichter um. Ich schlafe ziemlich schlecht. Bei jedem Geräusch denke ich: Der kommt jetzt gleich nach Hause. … Es ist nicht so, dass ich ihn vermisse, aber man ist so daran gewöhnt, einen anderen Menschen bei sich zu haben", erklärt Darya. Dabei habe sie nach Fabios Auszug viel daran gesetzt, sich abzulenken. "Er ist kurz vor meinem Geburtstag am 9. Dezember ausgezogen. Und am 8. Dezember sind meine Mädels zu mir nach Dubai gekommen und wir haben meinen Geburtstag gefeiert", erinnert sie sich und fügt hinzu: "Kurz darauf bin ich zu meiner Cousine in die Ukraine geflogen. […] Ich wollte und konnte nicht in dieser Wohnung sein. Er ist hier ausgezogen und ich bin in dieser riesengroßen Wohnung alleine."

In derselben Podcast-Folge sprach Darya auch zum ersten Mal über die Gründe, weshalb die Beziehung und somit auch die Verlobung der beiden Realitystars in die Brüche ging. Darya erklärte, dass sich beide in völlig verschiedene Richtungen entwickelt haben. "Wir haben das gleiche Ziel im Leben, aber die Art und Weise, wie wir es erreichen wollen, ist völlig unterschiedlich", verriet sie und gab zu: "Es gab einen Punkt, an dem ich ihn dabei, wie er sein Leben und seinen beruflichen Weg verfolgen möchte, nicht akzeptieren und unterstützen konnte, obwohl ich es wollte." Die Trennung sei letztendlich von dem 32-Jährigen ausgegangen.

Getty Images Fabio Knez und Darya Strelnikova, April 2024

Instagram / darya Darya Strelnikova, Influencerin

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Realitystars