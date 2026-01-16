Darya ist sicher: Ex Fabio Knez ist kein schlechter Mensch

Darya Strelnikova (33) und Fabio Knez (32) haben sich getrennt. Seit November 2025 gehen das Model und der Realitystar getrennte Wege. In ihrem neuen Podimo-Podcast "Pillow Talk" spricht Darya nun offen wie nie über ihre Gedanken und reflektiert das Liebes-Aus. Dabei betont die Influencerin, dass sie Fabio keine Vorwürfe macht. "Er ist kein schlechter Mensch, er ist einfach nicht der Mensch für mich", erklärt sie und fügt hinzu, dass sie ihm nur Gutes für seine Zukunft wünscht.

Trotz der Traurigkeit über das Ende der Beziehung zeigt sich die 33-Jährige versöhnlich und dankbar. "Ich möchte ihm nur das Beste wünschen. Ich möchte, dass er glücklich und erfolgreich wird. Ich möchte, dass es ihm gesundheitlich gut geht und dass alles, was er sich wünscht, in Erfüllung geht", betont sie. Rückblickend sieht sie die gemeinsame Zeit mit Fabio als lehrreich an: "Ich habe sehr viel in der Beziehung und der Trennung gelernt", verrät die Social-Media-Bekanntheit in ihrem Podcast.

Nach der Trennung schlugen sich viele Fans klar auf die Seite der Influencerin. Immer wieder tauchten unter ihren Social-Media-Posts negative Kommentare über Fabio auf. Das gefiel Darya jedoch gar nicht. In ihrer Instagram-Story stellte sie unmissverständlich klar: "Ich möchte euch herzlich bitten, solche Kommentare künftig unter meinen Beiträgen zu unterlassen. Ich werde sie in Zukunft auch löschen, da ich mir einen respektvollen Umgang wünsche." Auch für das neue Jahr hatte sich Darya vorgenommen, Negativität keinen Platz mehr in ihrem Leben zu geben: Was mein Ex-Partner privat oder beruflich macht, ist seine Angelegenheit.

Eine neue Folge "Pillow Talk" gibt es jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo.

Anzeige Anzeige

Getty Images Darya Strelnikova und Fabio Knez, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova bei der Premiere der D&D Promi Charity Poker Night in der Historischen Stadthalle Wuppertal

Anzeige Anzeige

Getty Images Fabio Knez und Darya Strelnikova, April 2024