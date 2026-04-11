"Schweren Herzens": Walentina Doronina gibt Hund Coco ab

Walentina Doronina (25) meldete sich nun mit einem sehr persönlichen Update bei ihren Fans. In ihrer Instagram-Story erklärt die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie inzwischen nicht mehr Besitzerin von zwei Hunden ist. Nach reiflicher Überlegung habe sie sich dazu entschieden, ihren Hund Coco wieder abzugeben. Vor rund fünf Monaten hatte Walentina den Vierbeiner als Zweithund aus einem Tierheim aufgenommen und ihn voller Vorfreude bei sich einziehen lassen. Nun wendet sich die Influencerin mit ernsten Worten an ihre Community und schildert, warum sie sich zu diesem Schritt entschlossen hat.

In ihrer Nachricht beschreibt Walentina, wie sehr sie sich gewünscht hatte, einem weiteren Hund ein liebevolles Zuhause zu schenken. Doch nachdem Coco eingezogen war, habe sich Ersthündin Perry, die bereits seit acht Jahren an ihrer Seite lebt, stark verändert. Die Hündin wirkte laut der TV-Bekanntheit zunehmend unglücklich und belastet. "So schwer es mir auch fällt und so sehr es mir das Herz bricht, musste ich eine Entscheidung treffen", schreibt Walentina. "Nicht gegen Coco, sondern für das Wohl meiner kleinen Maus." Ihren Followern dankt sie ausdrücklich für ihr Verständnis: "Ich weiß, dass nicht jeder diese Entscheidung sofort verstehen wird, aber ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, dass ich nur das Beste für beide Hunde wollte."

Für die 25-Jährige war es zuletzt ohnehin eine emotional sehr herausfordernde Zeit. Erst vor wenigen Wochen hatte sie öffentlich gemacht, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat, nachdem sie zuvor noch gehofft hatte, die Beziehung retten zu können. Letztlich zog sie jedoch einen klaren Schlussstrich und schien erleichtert über die Trennung zu sein. Nun muss Walentina auch noch Abschied von Coco nehmen, hat jedoch weiterhin ihre Hündin Perry fest an ihrer Seite. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Manchmal bedeutet Liebe auch, loszulassen und das Richtige zu tun – selbst wenn es weh tut."

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Imago Walentina Doronina bei der 1. Aachener Media Night, Februar 2026

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Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina mit Hund Coco

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