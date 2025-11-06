Im Weihnachtsfieber: Vanessa Mai nennt sich Vanessa Dezember

Wenn es nach Vanessa Mai (33) geht, könnte jetzt schon Weihnachten sein. Das deutet zumindest ihr Instagram-Profil an, denn dort weihnachtet es schon sehr. Besonders auffällig: Die Schlagersängerin änderte ihren Profilnamen in Vanessa Dezember. Gegenüber Bild erklärt sie jetzt, was dahinter steckt. Vanessa veröffentlichte nämlich auf Amazon Music ihren ersten englischsprachigen Weihnachtssong namens "Christmas in this Room". In der Kollaboration mit dem Streamingdienst wurde sie für Werbezwecke zur "Queen of Christmas". Das wird aber nicht so bleiben. "Aber im Januar bin ich wieder Vanessa Mai", versichert die Musikerin augenzwinkernd.

Da Vanessa selbst ein großer Fan der Weihnachtszeit ist, ist dieser temporäre Imagewechsel für sie ein ganz großer Spaß. Zu Hause haben sie sogar schon einen Baum aufgestellt, auch wenn gerade mal November ist. Ihr Weihnachtssong bedeutet der 33-Jährigen ebenfalls eine Menge – dabei war es gar nicht so einfach, auf Englisch zu singen. "Ich wollte auf keinen Fall, dass es sich Denglisch anhört oder man heraushört: Ah, da singt eine Deutsche", erklärt Vanessa. Ihr Ziel sei es gewesen, wie eine Muttersprachlerin zu klingen, denn das Konzept des Songs ist ein typisch amerikanisches Weihnachtsfest. Dahinter steckt die Tatsache, dass "Christmas in this Room" auch in den USA und Großbritannien erscheinen wird.

Eigentlich kennen ihre Fans Vanessa eher als energetischen Schlagerstar. Sie ist bereits seit Jahren eine Größe in der Szene. Ihre bisher zehn veröffentlichten Alben sind alle auf Deutsch. Den ersten Hit auf Englisch finden ihre Fans aber richtig gut. Sie liken den Post mit einem ersten Teaser fleißig und überschütten die Baden-Württembergerin mit Lob. "Mega gemacht. Der Song klingt so schön", freut sich ein User. Ein anderer meint: "Wie geil, wie schön, einfach alles mega!" Auch die Gastauftritte, die in dem kurzen Clip schon zu sehen sind, sorgen für Begeisterung. Unter anderem ist Sängerin Leony (28) zu sehen, ebenso wie die Elevator Boys.

Sandra Ludewig Vanessa Mai, Sängerin

Instagram / vanessa.dezember Vanessa Mai im November 2025

Getty Images Vanessa Mai, Sängerin