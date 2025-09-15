Allein zu Haus: So läuft es für Franjo Pooth ohne Verona

Seit Verona Pooth (57) gemeinsam mit Sohn Rocco Dubai zu ihrer neuen Heimat gemacht hat, ist Franjo Pooth (56) in Düsseldorf auf sich allein gestellt. Für den Unternehmer kein leichter Umstand. "Ich habe ja noch nicht mal meine Frau zu Hause. Ich habe gar keinen mehr", verrät er mit einem Augenzwinkern im Interview mit RTL. Besonders von der Idee einer Männer-WG mit seinem ältesten Sohn Diego (22) hatte er sich Trost erhofft. Doch daraus wurde nichts, denn Diego lebt mit seiner Freundin in Berlin. Trotzdem betont Franjo, dass das Verhältnis zu seinem Sohn eng sei. "Wir haben ein tolles Verhältnis und engen Kontakt", sagt er über ihre Beziehung.

Dennoch sorgt Franjo dafür, dass die Familie trotz größerer Distanzen nicht auseinanderdriftet. Einmal im Monat fliegt er nach Dubai, um dort einige Zeit mit Verona und Rocco (14) zu verbringen. Es scheint, als habe der Unternehmer sich mit der Situation arrangiert, auch wenn er das ungewohnte Alleinsein wahrscheinlich nicht immer leicht findet. "Joa, ich komme klar", gibt er sich trotzdem zuversichtlich. Vielleicht hilft ihm der Gedanke, dass Berlin nicht ganz so weit von Düsseldorf entfernt ist wie das glamouröse Dubai. So bleibt zumindest die Idee, Diego öfter sehen zu können, im Hinterkopf.

Die Pooths gelten als eine äußerst familiäre Einheit, die immer wieder neue Wege sucht, gemeinsam Zeit zu verbringen. Besonders Verona hatte betont, wie wichtig ihr die intensive Bindung zu den Kindern sei. Der Umzug mit Rocco nach Dubai symbolisiert ebenso diese Priorität, da sie ihrem Sohn einen behüteten Start in ein neues Abenteuer ermöglichen wollte. Und obwohl Franjo seitdem zurückstecken muss, scheint die Liebe zur Familie in der Ferne nur stärker zu werden, wie seine regelmäßigen Besuche und warmen Worte über die Beziehung zu Diego zeigen.

Imago Franjo und Verona Pooth, September 2025

AEDT / ActionPress Franjo, Verona, Rocco und Diego Pooth

Getty Images Verona und Franjo Pooth, Juni 2023