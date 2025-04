"Schockiert": Empfindet Samira Yavuz Hass für Eva Benetatou?

Samira Yavuz (31) bezieht in der neuesten Folge ihres Podimo-Podcasts "Main Character Mode" erstmals ausführlich Stellung zu Eva Benetatous (33) Beichte über den Seitensprung mit ihrem Noch-Ehemann Serkan (32). Schon bevor diese sich mit ihrem Geständnis an die Öffentlichkeit wandte, habe Samira gewusst, dass es Eva war, mit der Serkan ihr fremdgegangen war. Deshalb sei es für sie keine Überraschung gewesen. Doch trotzdem empfinde sie nicht wirklich Hass für Eva, sondern sei fassungslos darüber, wie sich das ganze Drama entwickelt hat: "Ich habe nicht mal Hass, ich bin einfach so schockiert, weil das ist ja alles so falsch. Das ist 'ne Freakshow – kein Buch könntest du so schreiben, wie das, was hier gerade passiert."

Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin gab zudem preis, dass sie diesen Skandal nicht an die Öffentlichkeit bringen wollte – zumindest nicht mit Evas Namen. "Das Allerletzte, was ich wollte, war, dass [Evas] Name gedroppt wird", sagt Samira weiter. Gleichzeitig macht die 32-Jährige klar, dass sie für die Situation vor allem ihrem Noch-Ehemann Serkan die Verantwortung zuschreibe: "Es ist nicht so, als hätte ich nur Hass Eva gegenüber – null. Serkan hat sein Fett komplett wegbekommen."

Für die Nacht mit Serkan hatte sich Eva in ihrem Geständnis bei Samira entschuldigt – doch diese gab ihr daraufhin klar und deutlich zu verstehen, was sie davon hielt. "Fremdgehen ist billig – die Rechnung dafür nicht!", schoss die gebürtige Bayerin und wetterte weiter: "Ach Eva, deine angebliche Reue jetzt auf Clickbait aufzubauen, ist bestimmt nicht das Verhalten, das deinem Sohn die richtigen Werte vermittelt. [...] Das ist übrigens das erste Mal, dass ich etwas von einer Entschuldigung lese – hier öffentlich einmal für uns alle." Evas Ausrede, dass sie sich an ihrem Geburtstag allein und traurig gefühlt habe, finde sie daneben. Samira habe es satt, dass Leute ihr falsches Verhalten einfach mit einem "Sorry, das war ein schwacher Moment" abtun.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

