JoJo Siwa klärt Beziehungsstatus mit Chris Hughes auf

JoJo Siwa (22) hat ihrem Partner Chris Hughes anlässlich ihres sechsten Monatsjubiläums eine liebevolle Botschaft auf Instagram gewidmet und klärt damit Spekulationen um ihren Beziehungsstatus auf. Hintergrund ist eine Episode von BBC MasterChef, in der Chris davon sprach, seit drei Jahren Single zu sein und allein zu leben. Diese Aussagen sorgten für große Verwirrung unter den Fans, da die beiden offiziell ein Paar sind. JoJo sicherte die Beziehung jedoch mit einem süßen Beitrag ab, in dem sie eine Fotocollage des Paares teilte: "6 Monate, würde keinen Tag eintauschen." Dazu veröffentlichte sie ein Video, das die beiden tanzend zeigt, kommentiert mit "Voll mit Liebe für die letzten sechs Monate".

Die MasterChef-Folge wurde allerdings vor ihrem Kennenlernen gedreht, wie aufmerksame Anhänger der beiden herausfanden. Chris, bekannt aus seiner Zeit bei "Love Island", bestätigte im Podcast "Question The Default", dass er JoJo nach ihrer gemeinsamen Zeit bei "Celebrity Big Brother" besser kennengelernt hatte. Nach der Show überraschte er sie mit einem Besuch in Mexiko, wo die Gefühle füreinander entstanden. Später hatte er sogar Zeit mit JoJos Familie in Orlando verbracht. Chris betonte, dass sich ihre Beziehung ganz natürlich entwickelt habe und nichts erzwungen worden sei.

JoJo und Chris scheinen ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen. Besonders JoJo teilt gerne Einblicke in ihr privates Glück. Ihre Begeisterung für die Beziehung zeigt sich nicht nur in liebevollen Social-Media-Beiträgen, sondern auch in ihren Zukunftsplänen. Sie sprach in einem Interview bereits davon, konkrete Wünsche für eine Hochzeit zu haben, darunter eine Baby-blau-Ton-Thematik und ein Playlist-Projekt mit Chris. Auch hatte sie in der Vergangenheit ein familiäres Zusammentreffen organisiert, bei dem Chris' Eltern und sein Bruder bei einem ihrer Konzerte zu Gast waren. Das Paar ruht sich jedoch nicht auf dem bestehenden Glück aus und scheint jeden Moment weiter auszukosten.

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, November 2025

Instagram / chrishughesofficial Jojo Siwa und Chris Hughes im Mai 2025

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, TV-Pärchen