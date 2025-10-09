JoJo Siwa nennt Chris' Eltern "zukünftige Schwiegereltern"

Die Beziehung von JoJo Siwa (22) und ihrem Partner Chris Hughes (32) scheint immer ernster zu werden. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, begrüßte die Sängerin bei einem ihrer Tourstopps in Großbritannien vergangenen Mittwoch ganz besondere Gäste: die Eltern ihres Freundes. Im Publikum saß nämlich nicht nur Chris selbst, sondern auch seine Eltern Val und Paul sowie sein Bruder Ben. JoJo versprach, sich von ihrer "besten Seite zu zeigen". "Es wird eine gute Show, ich benehme mich heute Abend", scherzte sie auf der Bühne, und als das Publikum spaßeshalber buhte, erklärte sie: "Leute! Meine zukünftigen Schwiegereltern sind im Saal. Ich kann mich heute Abend nicht allzu sehr austoben."

Den Begriff Schwiegereltern wird JoJo wohl ganz bewusst benutzt haben. Immerhin planen sie und Chris nicht nur einmal zu heiraten, sondern sollen auch schon über gemeinsame Kinder sprechen. "Darüber reden wir wirklich oft. Wenn man total verliebt ist und jemanden liebt, finde ich es schön, sich auf solche Dinge zu freuen", meinte Chris schon im Juli in einem Interview mit Us Weekly. Sowohl er als auch die 22-Jährige wünschen sich eine große, glückliche Familie. Dabei scheint JoJo ein wenig mehr hinterher zu sein als Chris. Im Podcast "No Filter" witzelte sie: "Ich nerve ihn damit, aber wir nerven uns auch gegenseitig damit."

JoJo und Chris' Beziehung begann allerdings alles andere als friedlich. Die beiden lernten sich bei Celebrity Big Brother kennen und lieben. Das Problem: Der ehemalige "Dance Moms"-Star war zu dem Zeitpunkt noch mit der Social-Media-Bekanntheit Kath Ebbs liiert. Kath reiste sogar zum Finale der Show an, um JoJo zu unterstützen. Auf der After-Show-Party soll sie dann die Beziehung mit Kath beendet haben. "In den letzten acht Stunden bin ich hierher geflogen und bin zur Liveshow gegangen, um für meine Partnerin da zu sein und sie zu unterstützen. [...] Noch bevor ich mit meiner, ich schätze jetzt Ex, ins Hotel zurückkonnte, wurde ich noch auf der Party abserviert", erzählte Kath bei Instagram. Laut JoJo sei sie sich im Container aber einfach bewusst geworden, dass sie nicht mehr glücklich war.

Instagram / chrishughesofficial JoJo Siwa und Chris Hughes, April 2025

Instagram / itsjojosiwa Chris Hughes und JoJo Siwa

Getty Images JoJo Siwa und Kath Ebbs im März 2025