"Married At First Sight"-Star Ryan Gallagher ist getrennt

Es ist offiziell: Ryan Gallagher hat die Trennung von Emily Seebohm (33) bestätigt. Der Realitystar, der durch "Married At First Sight" bekannt wurde, räumte nach Monaten voller Spekulationen auf und erklärte in seiner Instagram-Story, dass er wieder date. Ryan und Emily sind Eltern von Sohn Sampson, der zwei Jahre alt ist. Die beiden hatten sich 2022 verlobt, doch nun ist Schluss. Wann er die Beziehung beendete, ließ der Vater eines Sohnes offen, klar ist aber: Die Gerüchte, die seit dem Frühjahr kursierten, haben sich bestätigt. Wo er jetzt lebt und wie es für ihn privat weitergeht, machte er ebenfalls deutlich.

In einem Mix aus Offenheit und Selbstironie schilderte Ryan seinen Followern ein frisch gescheitertes Date – und das hat es in sich. "Ich war am Sonntag auf einem Date. Ich gehe nicht oft auf Dates, damit habe ich gerade erst wieder angefangen", berichtete er. Im Kino sei er "verdammt hungrig" gewesen, habe Mini-Burger und Pommes geholt – blöd nur, dass der Film sehr leise war. "Ich habe versucht, langsam zu kauen, aber eigentlich habe ich das meiste einfach runtergeschluckt", erzählte er und gab schließlich zu: "Ich rülpste, und es war ziemlich laut." Die Begleitung gab ihm später einen Laufpass: Die Energien würden nicht passen.

Bereits vor zwei Monaten hatte die Gerüchteküche gebrodelt. Damals war Ryan in Sydney an der Seite der Countrysängerin Missy Lancaster gesehen worden. Gemeinsam moderierten sie das Sunset Bash Festival und wirkten auf Fotos sehr vertraut. Missy postete ein Bild von den beiden auf Social Media und schrieb dazu: "Danke, dass wir gestern Abend dabei sein durften." Viele fragten sich schon damals, ob zwischen dem Realitystar und Emily alles aus sei.

Instagram / emcbomb Ryan Gallagher und Emily Seebohm, 2023

Instagram / emcbomb Emily Seebohm und Ryan Gallagher im Juli 2023

Instagram / missylancastermusic Realitystar Ryan Gallagher und Sängerin Missy Lancaster, September 2025

