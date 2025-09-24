Faktencheck: Was hat Ryan Wöhrl wirklich über Edda gesagt?

Im Sommerhaus der Stars 2025 fliegen die Fetzen: Zwischen den Reality-TV-Stars Ryan Wöhrl und Edda Pilz eskaliert in der neuen Folge ein Konflikt, der Jahre zurückliegt. Während einer heftigen Auseinandersetzung in der Villa wirft Edda Ryan vor, sie in der Dating-Show Are You The One? beleidigt zu haben. Laut ihrer Aussage soll er damals geäußert haben, ihr Gesicht sei hässlich – "Ganz Deutschland hat das gesehen", beschwert sich Edda lautstark. Doch Ryan streitet diesen Vorwurf entschieden ab und zeigt sich sichtlich fassungslos über die Anschuldigungen.

Um die Situation aufzuklären, prüfte der Sender RTL die Aussagen und lieferte Klarheit: In der fünften Folge von "Are You The One?" hatte Ryan tatsächlich etwas zu Eddas Aussehen gesagt, jedoch deutlich anders, als sie sich erinnert. Der Sender zitiert seine damalige Aussage: "Ihr Körper ist 'ne zehn von zehn. Aber es passt halt nicht vom Aussehen so komplett, dass ich sagen würde, mit der würde ich eine Beziehung eingehen." Dieser Kommentar konnte im Originalmaterial bestätigt werden, wobei ein expliziter Angriff auf Eddas Gesicht nicht zu finden ist. Eddas Behauptung, ganz Deutschland habe die Beleidigung gesehen, erweist sich somit als falsch.

Edda hat sich bereits zu dem Eklat gemeldet. Die Influencerin nahm ihre Anschuldigungen gegen Ryan zwar nicht zurück – dafür entschuldigte sie sich jedoch für ihre Umgangsweise. In ihrem ausführlichen Statement auf Instagram räumte Edda ein, dass der Streit im Sommerhaus aus dem Ruder gelaufen sei. Sie erklärte: "Meine Reaktion in dieser Situation war nicht in Ordnung. Es ist nie eine Option, auf verletzende Worte mit weiteren verletzenden Worten zu reagieren." Sie schilderte, dass sie innerlich stark getriggert gewesen sei und viele Emotionen hochgekommen seien, weshalb sie aus dem Affekt gehandelt habe. "Das tut mir leid", so die Influencerin.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / ryanwoe, RTL Collage: Ryan Wöhrl und Edda Pilz

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Ryan, "Are You The One?"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Edda Pilz im Juni 2025