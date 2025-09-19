Zu alt? Howard Carpendale möchte nicht mehr über Sex singen

Howard Carpendale (79), der nächstes Jahr seinen 80. Geburtstag feiern wird, zeigt sich dankbar, dass er in seinem Alter nicht mehr über körperliche Liebe singen muss. Der Schlagersänger erklärte in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung, dass solche Themen in jüngeren Jahren sicherlich okay seien, mit 70 oder 80 jedoch nicht mehr zu ihm passen würden. "Ich bin sehr, sehr dankbar, dass das keiner von mir erwartet", sagte er und betonte zugleich, dass er dabei niemanden, wie etwa seinen erfolgreichen Kollegen Roland Kaiser (73), kritisieren wolle.

Auf der Bühne legt er großen Wert darauf, seine größten Hits zu performen, zur Freude seiner Fans. Unterschiedliche Künstler wie Barbra Streisand (83), die ihre bekanntesten Songs nicht mehr spielen, kritisierte er offen für diese Entscheidung: "Das ist nicht in Ordnung. Ich singe meine Hits gerne, darum kommen die Fans." Um seine Konzerte einzigartig zu machen, integriert er sogar überraschende Elemente. So kommt bei dem Klassiker "Das schöne Mädchen von Seite eins" ein Rap-Sänger auf die Bühne und sorgt für frischen Wind. Kritik äußerte er jedoch an den aktuellen Entwicklungen in der Musikbranche, insbesondere an den Erlösmodellen der Streamingdienste, die seiner Meinung nach Kreative benachteiligen und Profite nur wenigen zugutekommen lassen.

Im Privaten scheint Howard ebenfalls mit sich im Reinen zu sein. Bereits in der Vergangenheit sprach der gebürtige Südafrikaner darüber, wie gelassen er seinem Lebensabend entgegensieht. Auch in der ARD-Show "Brisant" äußerte er sich über Vergänglichkeit und schmunzelte: "Mein Körper ist 80, aber im Kopf bin ich immer noch ein Kind." Die Symbolik der runden Zahl beeindruckte ihn, dennoch blieb er bescheiden und sagte: "Ich bin ziemlich sicher, dass wenn man im Radio hört 'Carpendale ist was passiert', da wird jemand im Auto sagen: 'Ach, das ist aber... Mensch, warum hupt mich der Typ da an?' Vergessen, vorbei."

Getty Images Schlagerstar Howard Carpendale, April 2025

Getty Images Roland Kaiser, Februar 2025

Getty Images Howard Carpendale, August 2025