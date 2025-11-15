"Ich bin clean": Haftbefehl gibt erstes Konzert nach Doku

Haftbefehl (39), der eigentlich Aykut Anhan heißt, hat sein erstes Konzert seit der Veröffentlichung seiner erfolgreichen Netflix-Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story" gegeben. In der Nacht auf Samstag trat der Rapper im Alando Palais in Osnabrück auf und überzeugte mit einer Mischung alter Hits. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete, erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt, als er seiner jubelnden Fangemeinde ein Geständnis machte: "Ich wollte Euch noch sagen, ich bin clean", rief Haftbefehl. Das knapp dreißigminütige Konzert, das erst nach Mitternacht begann, wurde von den Fans als emotionales Comeback gefeiert.

Die Netflix-Dokumentation, die seit Ende Oktober verfügbar ist, machte schnell Schlagzeilen und landete auf Platz eins der Streaming-Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Doku thematisiert offen Aykuts jahrelangen Kokainkonsum, zeigt ihn in harten Momenten und zeichnet damit ein viel diskutiertes Bild hinter der Rap-Fassade. Genau darauf ging der Musiker jetzt ein: Nachdem Aykut seinem Publikum zugerufen hatte, dass er aktuell keine Drogen nimmt, ergänzte er: "Und ich hoffe, ihr bleibt es auch. Scheiß auf Drogen!", so dpa.

Beim Konzert gab der Musiker unter anderem seine bekannten Hits "069" und "Chabos wissen wer der Babo ist" zum Besten und suchte die Nähe zu seinen Fans, indem er häufig Hände schüttelte. Für seine langjährigen Anhänger gab es aber noch eine weitere auffällige Veränderung: Haftbefehl wirkte sichtbar schlanker als in den jüngsten Aufnahmen aus der Doku. Den unteren Teil seines Gesichts hielt er während des gesamten Auftritts verdeckt, was bei einigen Fans für Spekulationen sorgte.

Imago Haftbefehl, Rapper

Imago Haftbefehl im Dezember 2018

ActionPress Haftbefehl im Juni 2020 in Hannover

