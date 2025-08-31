Mit Caro Daur: "She Said Maybe" ab September auf Netflix

Am 19. September ist es soweit: Netflix veröffentlicht mit "She Said Maybe" eine deutsch-türkische Romanze, die das Leben von Mavi, gespielt von Beritan Balcı, vollkommen auf den Kopf stellt. Eigentlich wollte sie mit ihrem Freund Can (Sinan Güleç) einen unbeschwerten Liebesurlaub in Istanbul verbringen – doch am Bosporus wartet eine überraschende Begegnung: Ihre bislang unbekannte Großmutter Yadigar (Meral Perin) enthüllt, dass Mavi die Erbin eines gigantischen Vermögens ist. Hinter der großzügigen Offenbarung steckt jedoch ein Plan.

Zwischen Hamburg und Istanbul hin- und hergerissen, muss Mavi lernen, ihre Gefühle und ihre Zukunft neu zu ordnen. Während sie an ihrer Karriere als Architektin und der Beziehung zu Can festhält, sieht ihre traditionsbewusste Familie in Istanbul andere Wege für sie. Ihre Großmutter setzt auf den charismatischen Kent (Serkan Çayoglu), der Mavi den Reiz eines Lebens am Bosporus näherbringen soll. Mit Unterstützung ihrer exzentrischen Verwandten Leyla (Cansu Tosun) und Edo (Mehmet Atesçi) soll sie vom verführerischen Leben in Istanbul überzeugt werden – doch am Ende muss Mavi selbst entscheiden, welchem Weg sie folgt.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt die Besetzung mit Caro Daur (30), bekannt als Influencerin und Model, die erstmals in einer großen Schauspielrolle zu sehen ist. Sie verkörpert Mavis beste Freundin Nora, die stets unterstützend an ihrer Seite steht. Die Geschichte vereint romantische Verwicklungen, familiäre Intrigen und den Clash zweier Kulturen vor der malerischen Kulisse von Istanbul und Hamburg. Für Caro ist der Auftritt in "She Said Maybe" ein wichtiger Schritt in ihrer Karriere als Schauspielerin.

Anzeige Anzeige

Netflix Netflix-Serie "She Said Maybe", 2025

Anzeige Anzeige

Netflix Caro Daur in "She Said Maybe", eine Netflix-Romanze

Anzeige Anzeige

Getty Images Influencerin Caro Daur, Juni 2025