Vor Eric Danes Tod: Rebecca Gayheart trennte sich von Freund

Rebecca Gayheart (54) und Unternehmer Peter Morton sollen bereits seit knapp einem Jahr getrennte Wege gehen. Wie Page Six berichtet, haben sich die Schauspielerin und der Hard-Rock-Cafe-Gründer schon im April 2025 voneinander getrennt – noch vor dem Tod von Rebeccas Ex-Mann Eric Dane (†53), der im Februar an den Folgen von ALS verstarb. Öffentlich wirkte das allerdings zuletzt ganz anders: Im Dezember wurden Rebecca und Peter in Beverly Hills noch händchenhaltend und mit einem Kuss auf den Lippen vor dem Edelrestaurant E-Baldi gesichtet. Laut eines Insiders sei das Treffen aber kein romantisches Date gewesen, sondern ein zufälliges Wiedersehen zweier Ex-Partner, die sich noch gut verstehen.

Dem Bericht zufolge wurden Rebecca und Peter erstmals 2023 als Paar wahrgenommen, als sie in Los Angeles auf einem gemeinsamen Dinner mit Claudia Schiffer (55) und deren Ehemann Matthew Vaughn (55) fotografiert wurden. Später folgten immer wieder Aufnahmen der beiden in vertrauter Pose, bis zuletzt eben der Dezember-Auftritt in Beverly Hills für Spekulationen sorgte. Ein Insider stellt gegenüber Page Six klar, dass die Trennung da schon Monate zurücklag. Man sei weiterhin "freundlich miteinander", heißt es aus dem Umfeld der beiden. Peter, Sohn von Mortons-Steakhouse-Gründer Arnie Morton, war vor der Beziehung mit Rebecca bereits verheiratet und unter anderem mit Model Linda Evangelista (60) liiert.

Für Rebecca steht trotz Liebes-Aus mit Peter vor allem eines im Mittelpunkt: ihre Familie. Die Schauspielerin war von 2004 bis zu seinem Tod mit Eric verheiratet und hatte sich 2018 zwar offiziell von ihm getrennt, nach seiner ALS-Diagnose aber wieder stärker an seine Seite gestellt. In einem Essay für The Cut machte sie deutlich, dass sie Eric in dieser schweren Zeit unterstützen wollte und den Fokus auf gemeinsame Momente mit ihren Töchtern Billie und Georgia legte. Auf Instagram teilte sie nach dem Tod des Grey's Anatomy-Stars berührende Einblicke in ihr Familienalbum, die zeigen, wie eng das Band zwischen den vier Familienmitgliedern war und ist.

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Imago Rebecca Gayheart, September 2025

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Getty Images Peter Morton beim 2013 UCLA Neurosurgery Visionary Ball im Beverly Wilshire Four Seasons Hotel

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Getty Images Eric Dane und Rebecca Gayheart im Juni 2017

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