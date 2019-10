Zooey Deschanel (39) und Jacob Pechnik ziehen jetzt einen endgültigen Schlussstrich unter ihre Beziehung! Der New Girl-Star und der Filmproduzent überraschten ihre Fans im September mit einem traurigen Update: Ihre Ehe ist nach vier Jahren und zwei Kindern vorbei. Schon seit Monaten soll das Paar getrennt leben. Ein Liebes-Comeback scheint wohl ausgeschlossen, denn der 47-Jährige hat jetzt offiziell die Scheidung beantragt!

Wie Entertainment Tonight berichtet, hat der Familienvater am Dienstag in Los Angeles die nötigen Unterlagen eingereicht. Als Grund für das Ehe-Aus gab er "unüberbrückbare Differenzen" an. Gleichzeitig will der US-Amerikaner das geteilte Sorgerecht für ihren Nachwuchs haben. Denn wie er schon zuvor deutlich machte, sei die Trennung vollkommen einvernehmlich vonstatten gegangen und sie würden auch weiterhin gemeinsam ihre Kinder großziehen wollen.

Während sich Jacob um den Papierkram kümmert, scheint sich Zooey schon umorientiert zu haben, wie HollywoodLife berichtete: Mitte September wurde die zweifache Mama bei einem Date mit "Property Brothers"-Star Jonathan Scott (41) gesichtet. Auf den Paparazzi-Bildern schlendern die Turteltauben Händchen haltend durch das kalifornische Los Feliz.

Getty Images Jacob Pechenik und Zooey Deschanel 2016

Anzeige

Getty Images Jacob Pechenik, Filmproduzent

Anzeige

Getty Images Zooey Deschanel in Westwood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de