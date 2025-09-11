Channing Tatum nimmt Tochter Everly mit auf den Red Carpet

Channing Tatum (45) strahlte kürzlich bei einem seltenen öffentlichen Auftritt mit seiner Tochter Everly Tatum (12) an seiner Seite. Der Schauspieler nahm die Zwölfjährige mit zur Premiere des Anime-Films "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" in Los Angeles. Gemeinsam posierten sie vor dem legendären TCL Chinese Theater, wo Channing nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Teil des Films glänzte – er spricht in der englischen Version die Rolle des Keizo. Während Channing in einem eleganten dunkelblauen Anzug mit cremefarbenem Hemd überzeugte, stahl Everly im hellblauen Satin-Kleid mit Rüschen und offenen, blonden Haaren die Show.

Der Hollywood-Star, der Everly aus seiner früheren Ehe mit Kollegin Jenna Dewan (44) hat, zeigte sich stolz, offenbarte jedoch kürzlich, dass seine Tochter wenig von seinem beruflichen Erfolg beeindruckt sei. "Sie hat viele meiner Filme gesehen, aber sie interessiert das nicht", verriet Channing im Gespräch mit E News!. "Sie tut so, als wäre es ihr egal. Ich werde für sie niemals cool sein." Trotz ihrer distanzierten Haltung zu seinen Filmen verbindet die beiden eine enge Beziehung, auch wenn die gemeinsame Zeit durch das Sorgerecht nach der Trennung zwischen Channing und Jenna aufgeteilt ist.

Die Ehe von Channing und Jenna begann märchenhaft, nachdem sie sich 2006 am Set von "Step Up" kennengelernt hatten. Doch 2018 wurde das Ende ihrer Beziehung bekannt gegeben. Der Trennungsprozess zog sich bis 2024 hin, doch inzwischen herrscht Harmonie zwischen den Ex-Partnern. "Es ist wirklich hart, seine Tochter nur die Hälfte der Zeit bei sich zu haben, aber Jenna und ich sind jetzt an einem guten Punkt", berichtete der Schauspieler in einem Gespräch mit Variety. In ihrem Trennungsstatement hatten die beiden betont, dass sie stets eine Familie bleiben würden – eine Verpflichtung, die sie offensichtlich ernst nehmen.

Getty Images Everly Tatum und Channing Tatum bei einer Filmpremiere, September 2025

Getty Images Everly Tatum und Channing Tatum auf dem roten Teppich, September 2025

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit Tochter Everly Tatum