Blake Livelys Team fordert Sanktionen gegen Justin Baldoni

Blake Livelys (38) Anwälte erhöhen den Druck im Rechtsstreit mit Justin Baldoni (41): In einem Schreiben vom 19. Dezember an US-Bezirksrichter Lewis J. Liman beantragt das Team der Schauspielerin laut People Sanktionen gegen die Gegenseite. Der Vorwurf: Fehlverhalten bei Aussagen im Zuge der Beweisaufnahme, darunter unzulässige Fragen zu Blakes sexueller Vergangenheit und ein "Mangel an grundlegender Etikette". Die Vorwürfe richten sich damit nicht nur gegen den Schauspieler und Regisseur selbst, sondern auch gegen dessen Anwaltskanzlei und einen von ihm benannten Experten, der nach Wunsch von Blakes Team erneut aussagen soll.

In den Unterlagen spricht Blakes Anwalt Michael J. Gottlieb von einer "grundlegenden Missachtung des Anstands" während der Aussagen vor Gericht und wirft mehreren Verteidigern vor, durch lange, wertende Einwände Zeit zu schinden und die Vernehmungen zu stören. Schon Ende September hatte Blakes Team die Gegenseite schriftlich aufgefordert, "unangemessenes und unprofessionelles Verhalten" zu unterlassen. Weiter betonten sie, dass Blakes "sexuelle und romantische Vergangenheit" nichts mit den Streitpunkten des Verfahrens zu tun habe. Zur Begründung verweisen die Anwälte auch auf das sogenannte Rape-Shield-Gesetz, das Betroffene sexueller Gewalt vor Fragen zu ihrem Intimleben schützen soll.

Der Streit zwischen den beiden Schauspielern geht auf eine Klage zurück, die Blake im Dezember 2024 gegen Justin, seinen Partnern bei Wayfarer Studios sowie sein PR- und Krisenteam eingereicht hatte. Die Darstellerin wirft ihrem Co-Star sexuelle Belästigung und danach eine gezielte Online-Schmutzkampagne vor, nachdem sie sich gewehrt habe. Justin bestreitet die Anschuldigungen. Für zusätzlichen Wirbel sorgte ein angeblicher Spruch von Justins Anwalt Bryan Freedman, der angekündigt haben soll, Blakes Aussage "im Madison Square Garden" abzunehmen, Eintrittskarten zu verkaufen und die Vernehmung zu streamen – ein Szenario, das Blakes Team als "makabere Stichelei" und als Missverständnis des Gerichtssaals als Bühne bezeichnete. Trotz aller Spannungen geht das Verfahren seinen geplanten Weg: Für den 11. Februar 2026 ist eine gerichtlich angeordnete Vergleichsverhandlung angesetzt, der eigentliche Prozessstart wurde für den 18. Mai 2026 terminiert.

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

T. JACKSON / BACKGRID Blake Lively und Justin Baldoni am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023