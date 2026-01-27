Blake Livelys Fahrer macht Justin Baldoni schwere Vorwürfe

Es gibt neue Vorwürfe gegen Justin Baldoni (42) in der Auseinandersetzung rund um den Film It Ends With Us: Kevin Alexander, der Fahrer von Blake Lively (38), hat unter Eid gegen den Schauspieler ausgesagt. In seinem Bericht schildert er eine Fahrt von New York nach New Jersey, bei der Justin Blake und ihrer Assistentin Sophia gegenüber "verstörende" Kommentare über sein Sexualleben abgegeben haben soll. Konkret sollen die Erzählungen von sexuellen Beziehungen und Situationen gehandelt haben, in denen Frauen sich ihm aufgedrängt hätten oder er sich ihnen, wie Just Jared berichtet.

Wie aus dem Aussageprotokoll hervorgeht, beschreibt Kevin die Minuten im Wagen als ungewöhnlich unangemessen: "Für mich war es sehr ungewöhnlich, jemanden zu treffen und so im Auto zu sprechen. Deswegen fiel es mir auf", erklärt er während seiner Aussage. Nach der Ankunft am Studio habe er Blake sofort sein Unbehagen anvertraut. Er soll zu ihr gesagt haben: "Ich fühle mich sehr unwohl. Hier stimmt etwas nicht. Ich würde gerne einen Hintergrundcheck über ihn machen oder so etwas." Erst nach diesem Moment erfuhr der Fahrer nach eigener Darstellung, dass Justin als Produzent an der Verfilmung von "It Ends With Us" beteiligt war. Weitere Ausführungen im Auto habe er nicht verfolgt, weil er sich auf den Verkehr konzentrieren musste, die Schlüsselpassagen aber könne er "nicht vergessen".

Justin Baldoni ist vor allem als Schauspieler bekannt, hat sich jedoch in den letzten Jahren auch als Produzent und Regisseur einen Namen gemacht. Der Film "It Ends With Us" basiert auf einem Bestseller und sorgte schon während der Produktionsphase immer wieder für Schlagzeilen. Zum Kinostart des Films war Blake einem heftigen Shitstorm ausgesetzt. Später klagte sie gegen ihren Co-Star Justin, dem sie sexuelle Belästigung und Rufmord vorwarf. Seither bieten sich die Hollywood-Stars einen öffentlich ausgetragenen Schlagabtausch.

IMAGO / Future Image Justin Baldoni, Schauspieler

Getty Images Blake Lively, April 2025

