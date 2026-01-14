Woody Harrelson wollte Matthew McConaughey schlagen

Am Set der Erfolgsserie "True Detective" wäre es beinahe zwischen den Schauspielkollegen Woody Harrelson (64) und Matthew McConaughey (56) zu einem handfesten Streit gekommen. Grund dafür war Matthews Schauspielmethode, über die Woody in seinem Podcast "Where Everybody Knows Your Name" mit Ted Danson (78) und Matthew sprach. "Er ist ein Method-Actor. Während der Dreharbeiten war er komplett in seiner Rolle als Russ Cohle gefangen. Ich hätte diesem Mistkerl so oft am liebsten eine reingehauen", scherzte Woody. Insbesondere Matthews Ernsthaftigkeit brachte Woody den eigenen Angaben nach an seine Grenzen.

Woody erinnerte sich, dass er vor Drehbeginn um mehr Leichtigkeit bat. "Leute werden erwarten, mit uns zu lachen, wir müssen ein paar Witze reinwerfen", habe er Matthew gesagt. Doch der blieb stoisch in seiner Figur und reagierte oft nur mit einem knappen "Mhm", wie Woody erzählte. Matthew entgegnete, er habe den Humor eher in der Situation selbst gesehen und hielt Slapstick-Witze für überflüssig. Woody drängte dennoch, Drehbuchautor Nic Pizzolatto solle ihnen "ein paar Witze" schreiben. Trotz der Reibereien schwärmte Matthew im Podcast von "True Detective" als seinem "Lieblings-TV-Projekt" und verriet, dass er die Folgen damals immer erst sonntagabends gemeinsam mit Ehefrau Camila und einer Flasche Wein im TV sah – ohne sie vorab gescreent zu haben.

Abseits der oft hitzigen Diskussionen am Set verbindet die beiden Schauspieler eine langjährige Freundschaft, die inzwischen sogar in ein gemeinsames, neues Projekt mündete. Für den Streaminganbieter Apple stehen sie derzeit für die Familienkomödie "Brothers" vor der Kamera. Matthew erklärte mit einem Augenzwinkern, dass der Titel tatsächlich von ihrer besonderen Beziehung inspiriert sei: "Seine Kinder nennen mich Onkel Matthew, meine ihn Onkel Woody." Die Symbiose, die sie nicht nur privat, sondern auch beruflich miteinander teilen, wird in der Serie, die auf ihrer Dynamik basiert, sicherlich auf humorvolle Weise erlebbar sein.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Woody Harrelson und Matthew McConaughey

Getty Images Woody Harrelson und Matthew McConaughey bei den Emmy Awards 2014

Getty Images Camila Alves McConaughey und Matthew McConaughey beim Special Screening von "The Lost Bus"