Ihr großer Moment: Samira Yavuz' erste Szene in "Unter uns"

Realitystar Samira Yavuz (32) ist zum ersten Mal in der Schillerallee zu sehen – und wie! In ihrer Debütszene bei Unter uns, die bei RTL zu sehen ist, taucht sie als medizinische Fachangestellte Samira Yilmaz mitten im Geschehen auf und steht sofort vor einer wichtigen Entscheidung. Während sie in der Nähe der Arztpraxis von Sina Hirschberger (Valea Scalabrino, 35) unterwegs ist, wird sie von Bambi Hirschberger (Benjamin Heinrich, 41) beobachtet, der ihr Auftauchen keine Sekunde aus den Augen lässt. Sein Interesse ist sofort spürbar, denn er wittert eine mögliche Lösung für ein akutes Problem in der Praxis. Der Serien-Neuzugang legt damit keinen sanften Start hin, sondern landet direkt im emotionalen und beruflichen Trubel der Schillerallee.

Schnell wird klar, dass Samiras Besuch alles andere als zufällig ist. Im Gespräch erzählt sie offen, dass sie ihren letzten Job in einer Praxis hingeschmissen hat, weil ihr damaliger Chef sie dauerhaft überlastet hat und sie die Aufgaben von gleich mehreren Angestellten tragen musste. Sie hatte ursprünglich geplant, sich mit Aushilfsjobs in einem Kiosk oder einer Pizzeria über Wasser zu halten, doch Bambi erkennt sofort, welches Potenzial in der ausgebildeten Fachkraft steckt – gerade weil Sina in ihrer Praxis dringend Unterstützung braucht. Samira muss deshalb schon in ihrem ersten Moment in der Serie abwägen, ob sie ihrer alten Branche noch einmal eine Chance geben will. Wie sie sich entscheidet und welche Folgen das für das eingespielte Gefüge in der Schillerallee hat, bleibt vorerst offen.

Für Samira bedeutet der Einstieg in die Serie eine besondere Doppelbelastung, denn parallel steht sie auch in der Reality-Welt im Rampenlicht und stellt sich im Dschungelcamp neuen Herausforderungen. Die zweifache Mutter ist TV-Fans schon seit ihren früheren Auftritten in Dating- und Reality-Formaten ein Begriff, wo sie sich oft als offen, direkt und emotional zeigte. Nun zeigt sie eine neue Seite von sich: Als Serienneuling bewegt sie sich zwischen Drehbuch, festen Rollenpartnern und einem bereits eingeschworenen Ensemble rund um Valea Scalabrino und Benjamin Heinrich. Gerade dieser Spagat zwischen Reality-Abenteuer und Daily-Soap-Rolle unterstreicht, wie sehr sich Samira auf Neues einlässt – und macht ihren Start in der Schillerallee zu einem besonderen Kapitel in ihrer bisherigen TV-Geschichte.

RTL / Sebastian Meyer Samira Yavuz am Set von "Unter uns", 2025

RTL / Sebastian Meyer Valea Scalabrino und Samira Yavuz am Set von "Unter uns"

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin 2026