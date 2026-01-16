"Noch nie erzählt": So sehr ermutigte Mac (†) Ariana Grande

Ariana Grande (32) öffnet ihr Herz und spricht so offen wie selten über ihren verstorbenen Ex-Freund Mac Miller (†26). In der neuen Folge des Podcasts "Awards Chatter", die am 13. Januar erschienen ist, erinnert sich die Sängerin daran, wie Mac sie in einer entscheidenden Phase ihrer Karriere bestärkt hat. Damals, rund um 2013, als sie die Nickelodeon-Serie "Sam & Cat" hinter sich ließ und an ihrem Debütalbum "Yours Truly" arbeitete, habe gerade er ihr den Mut gegeben, sich von ihrer Bildschirmfigur zu lösen. Ariana erzählt, er habe sie ermuntert, ihr natürliches brünettes Haar zu zeigen, einen R&B-geprägten Popsound zu finden und einen eigenen Weg einzuschlagen. Bisher habe sie darüber "noch nie öffentlich gesprochen": "Malcolm, den ihr vielleicht als Mac kennt, hat mich ermutigt, ich selbst zu sein."

Dieser Zuspruch sei einer der Gründe gewesen, warum sie ihn unbedingt auf ihre Single "The Way" holen wollte, dem Vorab-Track ihres Albums "Yours Truly". "Nicht nur, weil er perfekt für den Song war, sondern weil ich das Gefühl hatte, dass ich ihm dafür danken musste, dass ich meinen Sound gefunden habe", erklärt die Sängerin im Gespräch. Den Einfluss des Rappers beschreibt sie als großen Segen, für den sie "sehr dankbar" sei. Ariana und Mac waren zwischen 2016 und 2018 ein Paar. Der Musiker, der eigentlich Malcolm McCormick hieß, starb 2018 mit nur 26 Jahren an einer Überdosis.

Auch bei einem Auftritt an der Chapman University erinnerte Ariana an Mac. In einem Clip, der auf TikTok große Wellen schlug, sprach sie darüber, wie sehr der Musiker ihren Stil geprägt hat. "Ich bin wirklich dankbar dafür", schwärmte Ariana von der gemeinsamen Zeit. Zudem betonte sie, wie wichtig es für sie war, Mac nicht nur als Partner, sondern auch als kreativen Unterstützer an ihrer Seite zu wissen. Auch nach dem Ende ihrer Beziehung redete die Sängerin stets mit Wertschätzung über ihre gemeinsamen Erfahrungen. Lieder wie "My Favorite Part" oder der Remix von "Into You" wurden zu Symbolen für ihre besondere Verbindung.

Anzeige Anzeige

Mac Miller und Ariana Grande, 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei der "Wicked For Good" Q&A des California Film Institute in San Rafael, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Mac Miller und Ariana Grande 2017 in Manchester