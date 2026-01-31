Gesundheitsprobleme: Königin Máxima sagt weitere Termine ab

Königin Máxima (54) der Niederlande musste jetzt kurzfristig zwei öffentliche Termine wegen gesundheitlicher Probleme absagen. Am 29. Januar 2026 war laut Gala ein Besuch bei einem Innovationswettbewerb zur Schuldenhilfe in Rotterdam geplant, wenige Tage später eine Veranstaltung in Purmerend zum Thema Lebensqualität. Der niederländischen Regierung zufolge hat die Königin mit Grippesymptomen zu kämpfen und bedauere ihre Abwesenheit sehr, da die Themen zu ihren besonderen Herzensangelegenheiten zählen. Purmerends Bürgermeisterin Elisabeth van Selm äußerte daraufhin ihr Verständnis: "Die Gesundheit hat oberste Priorität. Wir wünschen Ihrer Majestät eine rasche Genesung."

Laut Gala war die Monarchin erst kürzlich noch mitten im Trubel. In ihrer Funktion als Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für finanzielle Gesundheit absolvierte sie in New York mehrere wichtige Termine. Dort beriet Máxima ihr Team, führte Gespräche mit hochrangigen Vertretern und traf unter anderem den neuen UNDP-Direktor Alexander de Croo, um über Fortschritte und Herausforderungen ihrer internationalen Aktivitäten zu sprechen. Obwohl die Königin sonst auch trotz Krankheit keinen Termin verpasst, hat ihr aktueller gesundheitlicher Zustand diesen Einsatz jedoch vorerst gestoppt. Ob und wann die ausgefallenen Termine nachgeholt werden, ist derzeit noch unklar.

Die Königin ist für ihre außergewöhnliche Belastbarkeit bekannt: Kürzlich nahm sie sogar an einem Training mit der niederländischen Militärpolizei teil, bei dem sie Rettungsmanöver, Wiederbelebungstrainings und Schießübungen verfolgte. Laut Gala ist ihre Krankengeschichte für jemanden mit einem so prall gefüllten Terminkalender bemerkenswert kurz. In der Vergangenheit sagte sie nur selten ab: 2018 verhinderte eine Darminfektion eine geplante Reise nach Tansania, 2016 erlitt sie einen Sturz in Wassenaar und arbeitete dennoch trotz Kopfschmerzen und einer Gehirnerschütterung weiter. Auch während ihrer Schwangerschaften mit den Töchtern Prinzessin Catharina-Amalia (22), Prinzessin Alexia (20) und Prinzessin Ariane (18) zog sich die dreifache Mutter nur dann zurück, wenn ärztliche Ruhe unabdingbar war. Umso wichtiger ist es nun, dass sie sich bewusst eine Auszeit nimmt, um vollständig zu regenerieren.

Getty Images Königin Máxima, September 2024

Getty Images Königin Máxima, 2025

Getty Images Willem-Alexander, Máxima, Amalia, Alexia und Ariane bei der Sommerfotosession im Huis-ten-Bosch-Palast, Den Haag, 30. Juni 2025