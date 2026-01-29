Prinzessin Catharina-Amalia schließt Militärausbildung ab

Prinzessin Catharina-Amalia (22) hat ein weiteres Kapitel abgeschlossen. Vergangene Woche feierte die Kronprinzessin der Niederlande ihren Abschluss der militärischen Grundausbildung. Bei einer Zeremonie im Verteidigungsministerium in Ermelo beging sie diesen Meilenstein zusammen mit ihren Kommilitonen. In einem Statement des niederländischen Palasts bei Instagram heißt es: "Prinzessin Catharina-Amalia hat am 23. Januar die allgemeine militärische Ausbildung abgeschlossen und den Rang des Unteroffiziers erreicht." Amalia wird ihre Ausbildung nun am Defensity College fortsetzen. Neben einem Teilzeitstudium umfasst das auch die Arbeit im Verteidigungsministerium. Für die Royal stehen unter anderem verschiedene Kurse, aber auch ein umfassendes, weiterführendes militärisches Training auf dem Stundenplan.

Bei der Abschlusszeremonie war Amalia natürlich nicht allein. Im Publikum verfolgte ihre Mutter, Königin Máxima (54), den besonderen Moment im Leben ihrer Tochter. Für Royal-Fans bot die Monarchin sicher einen rührenden Anblick. Stolz filmte sie die Veranstaltung mit dem Handy und verdrückte sogar ein Tränchen. Die 22-Jährige schien den Tag aber genauso zu genießen wie ihre Mutter. Sie lachte ausgelassen mit ihren Kommilitonen und hatte sichtlich Spaß, als sie und ihre Freunde zur Feier des Tages mit Bier übergossen wurden. Abschließend gab es noch eine innige Umarmung von Mutter und Tochter.

Eine Ausbildung beim Militär gehört für die meisten Thronfolger der europäischen Königshäuser mit zum Standard. Amalias Grundausbildung begann erst im September vergangenen Jahres. Zu ihrem Ausbildungsprogramm gehörten unter anderem Abstecher zur königlichen Marine, den Landstreitkräften und der Luftwaffe. Im Sommer davor schloss die Prinzessin zudem ihr Studium der Politik, Psychologie, Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Amsterdam ab. Parallel zu ihrer militärischen Ausbildung verfolgt Amalia noch ein Bachelorstudium im niederländischen Recht. Mit beiden Bereichen tritt sie in die Fußstapfen ihrer Familie: Ihre Großmutter Königin Beatrix (87) studierte in den 50er-Jahren ebenfalls Rechtswissenschaften und ihr Vater König Willem-Alexander (58) absolvierte zwischen 1985 und 1987 seinen Militärdienst.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia bei der Abschlusszeremonie der Allgemeinen Militärischen Ausbildung, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Amalia und Königin Máxima nach dem Abschluss ihrer Allgemeinen Militärischen Ausbildung in Ermelo

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia, Königin Máxima und Prinzessin Alexia

Anzeige