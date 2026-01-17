Vanessa Nwattu würde erneut zu "Temptation Island VIP" gehen

Vanessa Nwattu (26) macht keinen Hehl daraus, wie sehr sie Temptation Island liebt – und würde am liebsten jedes Jahr wieder hin. Die Reality-TV-Bekanntheit war bereits als Verführerin bei Temptation Island VIP dabei und stellte in dieser Staffel ihre Beziehung mit ihrem Verlobten Aleksandar Petrovic (34) auf die Probe. Nach einem intensiven finalen Lagerfeuer verließ sie die Show als Single. Seitdem fliegen zwischen ihr und Aleks online die Fetzen. Gegenüber Promiflash erklärte Vanessa trotzdem, dass sie immer wieder teilnehmen würde – egal ob als Kandidatin in einer Beziehung oder als Verführerin.

Im Interview begründet sie ihre Haltung mit einem klaren Gewinnprinzip. "Also, ich bin ja wirklich so ein 'Temptation Island'-Fan, weil ich finde, man kann da nur gewinnen. Entweder die Erkenntnis, dass man den richtigen Partner hat, oder die Erkenntnis, dass man den falschen Partner hat", erklärte sie. Und weiter: "Und deswegen: Wenn ich mir ein Abo machen könnte, jedes Jahr daran teilzunehmen, egal ob als Verführerin oder als Vergebene, ich würde es machen. Solange, bis ich den Mann habe, mit dem ich dann mal positiv rausgehe." Auf mögliche Kritik reagiert die Influencerin gelassen. "Jeder ist ja für sich selbst verantwortlich. Und wenn man eine gute Basis hat, dann kann man das auch nicht zerstören", erklärte sie dem Portal weiter.

Abseits der TV-Formate gibt sich Vanessa in sozialen Medien offen und direkt. Die ehemalige Verlobte von Aleks teilt gern Einblicke in ihren Alltag, pflegt engen Kontakt zu ihrer Community und reagiert schnell auf Kommentare. Freundinnen beschreiben die Reality-Darstellerin als jemanden, der Loyalität großschreibt und Konflikte nicht scheut, wenn ihr etwas wichtig ist. Nach eigenen Worten sucht sie in Beziehungen Klarheit und Beständigkeit. Auf Reisen und beim Sport tankt sie Energie, während sie online regelmäßig betont, wie wichtig ihr Ehrlichkeit in der Liebe ist. Genau diese Mischung aus Nahbarkeit und Konsequenz macht für viele Fans den Reiz von Vanessa aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Influencerin und TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Januar 2026