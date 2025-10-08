Fans empört: Wird SatansBratan bei Promi BB benachteiligt?

Beim Reality-Format Promi Big Brother kochen die Emotionen hoch – und diesmal nicht nur im Container, sondern auch außerhalb. Der österreichische Teilnehmer SatansBratan steht bereits am zweiten Tag im Mittelpunkt einer hitzigen Diskussion. Fans des Formats werfen der Produktion auf Instagram vor, durch geschicktes Schneiden das Verhalten des Wieners absichtlich schlechter darzustellen. Besonders sein vermeintliches Gemecker über das spärliche Essen wurde in der Zusammenfassung stark fokussiert. Die Zuschauer der Live-Version berichten hingegen, dass es in der ungeschnittenen Fassung viel harmloser ausgesehen habe.

Ein weiterer Vorwurf betrifft eine Szene, in der der Kommentar von Sarah-Jane Wollny (27) fehlinterpretiert wurde. Sie sagte zu Mitbewohnerin Laura Maria Lettgen: "Ich glaube, der kann mich nicht leiden." Der Schnitt ließ es so wirken, als sei SatansBratan gemeint gewesen. Tatsächlich richtete sich ihre Aussage jedoch an einen anderen Mitbewohner, Michael Naseband (60). In den sozialen Medien diskutieren Fans nun über eine angebliche Manipulation. Für das Reality-TV sind Sympathiepunkte und Bildschirmzeit essenziell, und eine solche Darstellung könnte große Auswirkungen auf die Beliebtheit eines Kandidaten haben.

Der Österreicher drohte im Verlauf einer hitzigen Diskussion sogar, freiwillig die Show zu verlassen. "Geht's mir am Arsch damit, mit den Beschuldigungen. Hört auf mit der Scheiße. Nehmt das scheiß Essen und ich gehe raus aus der Scheiße hier", wetterte SatansBratan, nachdem ein Streit um das Brot völlig eskaliert war. Seine Mitbewohner blieben zunächst ratlos zurück, denn die Emotionen kochten hoch und die Nerven lagen blank.

Joyn/Marc Rehbeck Satansbratan, "Promi Big Brother"-Kandidat 2025

Joyn "Promi Big Brother"-Erik und Marc Terenzi, 2025

