"Avatar 3" stellt in Deutschland einen Jahresrekord auf

James Cameron (71) hat es wieder geschafft: Sein neuestes Werk "Avatar: Fire and Ash" begeistert weltweit die Kinozuschauer und stellte in Deutschland einen neuen Rekord auf. Der dritte Ausflug nach Pandora legte in Deutschland am Startwochenende den bislang stärksten Kinostart des Jahres 2025 hin. Laut Blickpunkt:Film strömten am ersten Wochenende 1,045 Millionen Menschen in die Kinos, um das Sci-Fi-Spektakel zu sehen. Rund zwei Drittel aller Kinobesucher in Deutschland entschieden sich für "Avatar 3". Mit einem Einspielergebnis von 15,5 Millionen Euro spülte der Film pünktlich zum vierten Advent eine ordentliche Summe in die Kinokassen und verdrängte damit einen prominenten Vorgänger vom Thron.

Bisher hatte "Ein Minecraft Film" den Jahresrekord gehalten: Die Verfilmung des Spielehits war im April mit rund 900.000 verkauften Tickets gestartet. "Avatar: Fire and Ash" zog nun daran vorbei und schaffte zudem den zweitbesten Kinostart seit Beginn der Corona-Pandemie – übertroffen nur vom direkten Vorgänger "Avatar: The Way of Water", der im Dezember 2022 auf 1,3 Millionen Tickets und 15,9 Millionen Euro Einspielergebnis kam. Auch international knüpft der neue Teil an diese Erfolgsgeschichte an: In Frankreich, Spanien und Südkorea markierte der Film ebenfalls den besten Start der vergangenen zwölf Monate. Weltweit summierte sich das Startwochenende auf 294 Millionen Euro, was in den globalen Startcharts aktuell Rang drei bedeutet – hinter "Zoomania 2" mit 478 Millionen Euro und dem chinesischen Animationshit "Ne Zha 2" mit 368 Millionen Euro.

Während überall auf der Welt die Kassen klingeln, blieb der Film im Heimatmarkt hinter den Erwartungen. Dort setzte er 75 Millionen Euro um und verfehlte die Prognosen, die bei 85 Millionen lagen. Für James ist der etwas verhaltenere Start in den USA dennoch kein ungewohntes Szenario. Schon die ersten beiden "Avatar"-Filme waren weniger als kurzfristige Rekordjäger bekannt, sondern als Dauerbrenner, die über die Weihnachtsfeiertage und in den Wochen danach stetig Publikum anzogen. Auch wenn der Film einige schlechte Kritiken erhielt, nutzen viele Fans die freien Tage traditionell für einen Besuch im Kino.

Imago Neytiri aus "Avatar: Fire and Ash" spannt den Bogen in einer Szene aus "Avatar: Fire and Ash" (2025)

Imago Varang, Anführerin der Ash People, in "Avatar: Fire and Ash" (2025)

Getty Images James Cameron 2023 beim Screening von "The Abyss" in Los Angeles