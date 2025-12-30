Disney jubelt: Diese Filme dominieren an Weihnachten im Kino

James Cameron (71) hat es an Weihnachten wieder getan: Mit "Avatar: Fire and Ash" beschert der Regisseur den Kinos in der Woche rund um den 25. Dezember den stärksten Feiertags-Run seit Beginn der Corona-Pandemie. In den USA kamen laut Deadline 342,3 Millionen US-Dollar (umgerechnet 290.404.683 Euro) Gesamtumsatz zusammen, angeführt von dem Sci-Fi-Epos, das am Wochenende 64 Millionen und über die gesamte Weihnachtswoche 88 Millionen US-Dollar (umgerechnet 74.658.522 Euro) einspielte. Weltweit steht "Avatar: Fire and Ash" bei rund 760 Millionen US-Dollar (umgerechnet 644.778.145 Euro). Disney jubelt zugleich über den zweiten Platz mit "Zoomania 2". Dahinter überrascht Timothée Chalamet (30) mit "Marty Supreme" auf Rang drei.

Die Dominanz von Disney ist in dieser Konstellation unübersehbar: Während "Avatar: Fire and Ash" stabiler läuft als "Avatar: The Way of Water" im vergleichbaren Zeitraum, hat "Zoomania 2" weltweit bereits etwa 1,3 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 1.102.909.985 Euro) angesammelt und den Vorgänger von 2016 überholt. "Marty Supreme", eine A24-Sportkomödie, die lose an das Leben von Marty Reisman anknüpft, startet mit starken 17,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet 14.846.865 Euro) und demonstriert die Zugkraft von Chalamet abseits riesiger Franchises. Dahinter reiht sich der Thriller "The Housemaid" mit Sydney Sweeney (28), Amanda Seyfried (40) und Brandon Sklenar (35) ein und setzt sich mit 15,4 Millionen knapp vor die Meta-Tierhorrorkomödie "Anaconda" mit Jack Black (56) und Paul Rudd (56), die mit 14,55 Millionen nur Platz fünf erreicht. Insgesamt endet die letzte volle Woche 2025 damit als echter Kassenknaller.

Abseits der Zahlen liefert der Feiertags-Run auch reichlich Gesprächsstoff über die Protagonisten vor und hinter der Kamera. Cameron gilt seit Jahren als Taktiker, der seine "Avatar"-Planung akribisch absichert und in Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihm die Langlebigkeit der Reihe ist. Timothée Chalamet nutzt derweil die Gelegenheit, seine Vielseitigkeit abseits von Prestige-Produktionen zu zeigen, was Fans in sozialen Netzwerken mit großem Zuspruch feiern – eine Mischung, die an Feiertagen viele Kinogänger in die Vorstellungen lockt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Ausstellung "L'Art De James Cameron" in der Cinémathèque française: James Cameron in Paris

Anzeige Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Zoe Saldana in "Avatar – Aufbruch nach Pandora"

Anzeige Anzeige

Getty Images James Cameron bei der Europapremiere von "Avatar: Fire and Ash" in Boulogne-Billancourt, Frankreich, am 5. Dezember 2025