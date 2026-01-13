Mark Consuelos kritisiert Kelly Ripa wegen Botox-Behandlung

Mark Consuelos (54) hat in der gemeinsamen Morgenshow "Live with Kelly and Mark" seine Frau Kelly Ripa (55) wegen ihrer Botox-Behandlung im Kiefer aufgezogen – und damit für einige Lacher im Studio gesorgt. In der Sendung, in der die beiden mit Schauspieler Adam Rodriguez zusammensaßen, ging es eigentlich um Adams Problem mit nächtlichem Zähneknirschen. Doch Kelly nutzte den Moment, um von ihrer eigenen Erfahrung mit Masseter-Botox zu erzählen, das ihr Zahnarzt ihr empfohlen hatte. Sie erklärte, dass die Injektionen ihr gegen Kieferverspannungen und das Knirschen im Schlaf helfen – worauf Mark prompt mit einem Spruch über ihr angeblich steifes Lächeln reagierte. "Du wirst nicht mehr lächeln oder sonst irgendwas können", witzelte er und zog dazu eine schlaffe Grimasse.

Kelly ließ das nicht auf sich sitzen und beteuerte: "Ich lächle und kaue die ganze Zeit!" Mark blieb bei seiner neckischen Kritik und fügte hinzu: "Ja, aber in den ersten paar Tagen nicht." Vor dem Publikum entwickelte sich ein spielerisches Hin und Her, bei dem Kelly ihren Mann warnte, er solle seine Kommentare später im Schlafzimmer nicht vergessen. "Denk heute Abend an diese Aussage, wenn du anfängst, dich an mir zu reiben", witzelte sie und spielte darauf an, dass sie dann keine Lust auf eine Diskussion über ihre angebliche Distanziertheit habe. Als sie trocken hinterherschob "Ich werde sagen: 'Mein Kiefer kann sich nicht bewegen'", beendete Mark lachend das Gespräch und leitete in die Werbepause über.

Dass Kelly und Mark auch vor intimen Themen keinen Halt machen, zeigten die beiden schon vor zwei Monaten in ihrer Sendung. Damals drehte sich alles um einen möglichen Babyboom durch vermehrtes Arbeiten im Homeoffice. Mark nahm das Studiopublikum mit einem frechen Spruch ins Visier: "Ich brauche sieben Minuten". Kelly konterte sofort und erwiderte lachend: "Das ist aber großzügig von dir." Der lockere Schlagabtausch sorgte für Gelächter im Studio.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Consuelos und Kelly Ripa im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Broadcasting + Cable Hall of Fame Gala

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Premiere von ESPNs "Running With The Wolves" in New York City