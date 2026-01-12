Don Cheadle zieht George Clooney bei Golden Globes auf

Großer Auftritt und noch größere Sprüche: George Clooney (64) und Don Cheadle (61) standen am Abend bei den Golden Globes gemeinsam auf der Bühne, um den Preis für Best Motion Picture – Drama zu präsentieren. In Los Angeles, vor einem Saal voller Stars, nutzte Don den Moment, um seinen "Ocean’s Eleven"-Kumpel augenzwinkernd zu necken – und Timothée Chalamet (30) bekam den Gag gleich mitserviert. "Timmy, was bist du jetzt, 29? 30?", rief Don in den Saal. Als Timothée trocken "30 Jahre alt" zurückgab, setzte Don nach: "Er war drei, als du das letzte Mal gewonnen hast!" George lachte, hielt dagegen: "So lange ist das nicht her, Timothée! Ich mache jetzt einfach die Nominierungen." Laut Daily Mail war die Stimmung gelöst, laut und sehr hollywoodreif.

Die kleinen Sticheleien kamen nicht aus dem Nichts. George hatte kürzlich bei den Movies for Grownups Awards selbst gescherzt, die Show sei "für alte Leute" – und der einzige Grund, warum er noch abräumen könne, sei, dass Timothée "zu jung" für manche Auszeichnungen sei, wie People berichtete. Don legte auf der Globes-Bühne noch einmal nach und rief: "Knock 'em dead, Batman!", ein frecher Seitenhieb auf Georges berüchtigtes "Batman & Robin"-Kapitel. Abseits der Pointen erinnert die Bilanz: George wurde 2015 mit dem Cecil B. DeMille Award geehrt, gewann 2012 als bester Drama-Darsteller für "The Descendants" und 2013 als Produzent von "Argo". Später am Abend kam es dann zu einem rührenden Wiedersehen: George traf seinen "Emergency Room"-Kollegen Noah Wyle (54), der am Rande der AARP-Gala gegenüber People von einem "intimen" Band sprach, das die beiden seit Jahrzehnten verbinde.

Hinter den Kulissen ist die Chemie zwischen George und Don längst erprobt. Seit "Ocean’s Eleven" gelten beide als eingespieltes Duo, das sich auf und neben der Bühne die Bälle zuspielt – mal charmant, mal spitz. Bei George zählen solche Abende auch privat: Er taucht regelmäßig mit alten Weggefährten auf, pflegt Freundschaften über Projekte hinaus und schwärmt gern von spontanen Treffen, die dann "halbe Nächte" dauern. Noah selbst beschrieb solche Begegnungen gegenüber People als Momente, in denen man "einfach da weitermacht, wo man aufgehört hat". Während George privat mit Amal Clooney (47) verheiratet ist und zwei Kinder hat, hält Don sein Familienleben meist privat – und lässt lieber die Pointen für sich sprechen. Genau diese Mischung aus alter Schule, loyalen Freundschaften und lockerer Selbstironie prägte diesen Abend.

Getty Images Don Cheadle und George Clooney bei einer Tour der Roybal Film and Television Production Magnet School in Los Angeles

Getty Images Timothée Chalamet mit seinem Golden Globe als Bester Hauptdarsteller (Musical/Komödie) für "Marty Supreme" in Beverly Hills, 11. Januar 2026

Getty Images Amal Clooney und George Clooney bei den Golden Globes 2026