Selten: Jan Ullrich posiert mit seiner Partnerin bei Gala

Großer Auftritt in Baden-Baden: Jan Ullrich (52) zeigte sich am Sonntagabend bei der Gala "Sportler des Jahres 2025" erstmals seit Langem wieder Arm in Arm mit seiner Partnerin Elizabeth Napoles. Der frühere Tour-de-France-Sieger und die Kubanerin, die sich sonst eher aus dem Rampenlicht heraushalten, posierten im Abendlook vertraut und bestens gelaunt auf dem roten Teppich. Gegenüber dem Boulevardblatt Bild zog Jan ein positives Jahresfazit und erklärte offen, wie es ihm aktuell geht. Der 52-Jährige betonte, er sei privat "richtig glücklich" und heute "zufriedener, ruhiger und viel mehr bei mir selbst als früher". Der rare Paarmoment machte in der Gala-Nacht sofort die Runde und sorgte bei Gästen wie Fotografen für neugierige Blicke.

Inhaltlich hatte der Champion auch Botschaften im Gepäck. "2025 war für mich ein echt gutes Jahr – persönlich und sportlich", sagte er dem Medium. Nach dem schweren Radsturz im Mai mit drei gebrochenen Rippen und einer Schlüsselbeinverletzung wirkte der Ex-Profi deutlich erholt. Er sprach von "viel Zuversicht" fürs neue Jahr, von Projekten, mit denen er seine Erfahrungen teilen und dem Radsport "etwas zurückgeben" wolle. Gleichzeitig rückte er die Prioritäten zurecht: Gesundheit und Familie stünden an erster Stelle. Über die Feiertage zieht es ihn ins Allgäu. Dort will er Weihnachten bei Ex-Ehefrau Sara und den drei gemeinsamen Söhnen Max, Benno und Toni verbringen. Elizabeth ist ebenfalls dabei. Die beiden leben mit zwei Hunden in Jans Heimat Merdingen in Baden-Württemberg.

Privat tritt Jan selten so geschlossen auf wie an diesem Abend. Kennengelernt hat er Elizabeth 2018, seitdem führen die beiden – mit einer kurzen Unterbrechung – eine Beziehung, die sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten. Der Sportler sucht in freien Momenten Ruhe in der Heimat und bei seiner Patchwork-Familie, die ihn insbesondere nach gesundheitlichen Rückschlägen trägt. Nach dem Unfall im Frühjahr musste er Termine absagen und sich neu sortieren. Freunde berichten, dass ihm gerade die Nähe zu seinen Söhnen Kraft gibt. Wenn die zwei Hunde mit ins Auto springen und es Richtung Allgäu geht, ist auch Elizabeth meist dabei – ein vertrauter Kreis, der dem früheren Champion spürbar Halt gibt.

Imago Elizabeth Napoles und Jan Ullrich bei der Gala "Sportler des Jahres 2025"

Panama Pictures / ActionPress Jan Ullrich, Ex-Radsportler

Imago Jan Ullrich, 2023