Rugby-Royal: Darum legt sich niemand mit Prinz George an

Prinz George (12), der zwölfjährige Royal, steht bereits jetzt für seine Begeisterung und seinen Einsatz im Sport im Rampenlicht. Bei einem Empfang in Windsor für die englischen Rugby-Weltmeisterinnen, die Red Roses, teilte seine Mutter, Prinzessin Kate (44), humorvoll mit: "Wenn wir zuhause Rugby spielen, möchte ich nicht von George getackelt werden!" Kate erzählte, dass sowohl George als auch sein jüngerer Bruder Louis (7) in der Schule Rugby spielen, während Schwester Charlotte (10)bei Familienspielen zuhause mitmischt. Die royalen Geschwister folgen damit einer sportlichen Familientradition, die bereits seit Generationen gepflegt wird, wie Hello! berichtet.

Als Schirmherrin der Rugby Football Union unterstützt Kate die Förderung des Sports, ohne dabei unnötige Trennlinien zwischen Jungen- und Mädchenmannschaften zu ziehen. In ihrer Begegnung mit den Weltmeisterinnen hob sie hervor, wie wichtig es sei, den Zugang zu verschiedenen Sportarten schon in jungen Jahren zu erleichtern, bevor Unterschiede in körperlicher Stärke eine größere Rolle spielen. Der älteste Sohn von Prinz William (43) und Prinzessin Kate zeigt in dieser Hinsicht nicht nur auf dem Spielfeld Engagement: Anfang 2023 begleitete er seinen Vater bereits zur Rugby-WM in Frankreich und ist ebenso bei Fußballspielen ihres Lieblingsteams Aston Villa ein häufiger Gast.

Abseits des Sports nimmt auch Georges royale Rolle immer mehr Gestalt an. Zusammen mit seinen Eltern besucht er zunehmend öffentliche Veranstaltungen, darunter eine Tee-Party für Veteranen im Buckingham Palace und ein Obdachlosenprojekt. Seine wachsende Präsenz lässt sich auch in seinem Auftreten bemerken: Experten loben seine selbstbewusste Haltung und Gestik, die auf eine vielversprechende Zukunft als Monarch hindeuten. Während er noch seine Kindheit und sportlichen Leidenschaften auskostet, scheint George Schritt für Schritt für die verantwortungsvollen Aufgaben seiner Zukunft vorbereitet zu werden.

Getty Images Prinz George im Mai 2025

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George, 2025