Psychologin analysiert: So verhält sich Prinzessin Charlotte

Prinzessin Charlotte (10), die im Mai elf Jahre alt wird, macht bei öffentlichen Auftritten mit ihrer Mutter, Prinzessin Kate (44), deutliche Schritte in Richtung Eigenständigkeit. Während sie früher oft die Hand ihrer Mutter hielt, zeigt sie sich mittlerweile selbstbewusst und unabhängig - das berichtet das Magazin Hello!. Ob im letzten Sommer in Wimbledon oder beim traditionellen Weihnachtsrundgang in Sandringham – Charlotte wird immer häufiger dabei beobachtet, wie sie allein neben ihrer Mutter geht. Experten sehen darin einen natürlichen Entwicklungsschritt, der Einblick in ihre sichere Beziehung zu Kate gewährt.

Dr. Patricia Britto, eine Psychologin aus Harley Street, erklärte gegenüber Hello!, dass dieses Verhalten ein positives Zeichen sei. Kinder in Charlottes Alter streben natürlicherweise erste Schritte in die Selbstständigkeit an, was nicht auf eine Distanzierung von den Eltern hindeutet, sondern auf eine starke Bindung. Laut der Expertin zeigt Charlotte durch ihr selbstbewusstes Auftreten in der Öffentlichkeit, dass sie sich sicher und gut aufgehoben fühlt. Kate spiele eine zentrale Rolle, indem sie für ihre Tochter als sichere Basis agiert, gleichzeitig jedoch Raum bietet, um Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufzubauen.

Abseits der großen Bilder vom Palastbalkon spielt im Alltag der kleinen Royals, um die sich Prinz Harry (41) Sorgen macht, das Miteinander eine große Rolle. Charlotte teilt viele Termine mit George und Louis, zeigt sich in der Öffentlichkeit oft als ruhige Beobachterin, die weiß, wann sie zurücktritt und wann sie selbstständig agiert. In der Familie gilt sie als verlässlich, besonders wenn es darum geht, neben dem großen Bruder und dem kleinen Bruder ihren Platz zu finden. Gerade weil die drei Geschwister unterschiedlich auftreten, fällt Charlottes gelassener Rhythmus auf: Sie sucht die Nähe, wenn sie gebraucht wird, und geht eigene Schritte, wenn die Situation es zulässt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate bei Trooping the Colour 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George, Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate