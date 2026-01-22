Darum sitzt Prinzessin Kates Nanny immer auf dem Rücksitz

Warum sitzt Prinzessin Kates (44) Nanny im Auto so oft hinten? Maria Teresa Turrion Borrallo, seit 2014 an der Seite von Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), nutzt die Fahrten als stille Sprechstunde. Auf dem Rücksitz hört sie zu, wenn es um Schulstress, Freundschaften oder kleine Erfolge geht – während William am Steuer sitzt und Kate vorn Platz nimmt. So wird aus dem Weg zur Schule oder zurück vom Termin ein vertrauter Moment, in dem die Kinder frei erzählen können. "Auto­fahrten sind oft ein guter Ort, um ein offenes Ohr zu haben", erklärte Kinderbetreuerin Louenna Hood dem Magazin Hello. Genau dort zeigt sich, wieso die Nanny lieber bei den Kids sitzt als vorn.

Maria, die seit 2014 fester Bestandteil des Haushalts ist, übernimmt noch weitreichendere Aufgaben. Neben der Organisation von Schulwegen und Freizeitaktivitäten sorgt sie auch dafür, dass jedes Kind stets passend gekleidet ist. Die Ernährung ihrer Schützlinge liegt ihr ebenso am Herzen: Mit durchdachten Essensplänen sorgt sie dafür, dass die Mini-Royals ausgewogen essen und motiviert sie, neue Gerichte zu probieren. Ihr besonderes Engagement für die Familie wurde jüngst durch die Auszeichnung mit der Royal Victorian Medal in Silber gewürdigt – eine besondere Ehre, die von König Charles III. (77) persönlich verliehen wird.

Ihren Beruf erlernte Maria am renommierten Norland College, wo auch andere Experten im Bereich Kinderbetreuung ausgebildet werden. Dieses Studium legte den Grundstein für ihre Rolle innerhalb der königlichen Familie, die sie mit Professionalität und Hingabe ausfüllt. Abseits von Protokoll und feierlichen Anlässen ist Maria Teil besonderer Momente der Kinder, ob bei Autofahrten oder Hochzeitsbegleitungen, wie der von Prinzessin Eugenie (35) 2018. Die tiefgreifende Beziehung, die sie mit den drei jungen Royals pflegt, macht sie zu einer unverzichtbaren Stütze im Alltag der Wales-Familie.

Getty Images Prinzessin Kate bei einem Besuch im Charing Cross Hospital in London

Getty Images Prinz George winkt vom Fenster des Buckingham Palace, gehalten von Maria Teresa Turrion Borrallo

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George, Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate