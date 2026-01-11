Prinzessin Kate spürt Druck bei Erziehung von Prinz George

Prinzessin Kate (44) steht vor der herausfordernden Aufgabe, ihren ältesten Sohn Prinz George (12), den zukünftigen König Großbritanniens, großzuziehen, während sie ihm gleichzeitig eine möglichst normale Kindheit ermöglichen möchte. In einem aktuellen Bericht des Magazins The Times wird deutlich, dass die dreifache Mutter dabei besonderen Wert darauf legt, dass George nicht einsam aufwächst. Für Kate ist es deshalb eine Herzensangelegenheit, selbst Tätigkeiten wie den Schulweg zu übernehmen und nicht an das royale Kindermädchen Maria Teresa Turrion Borrallo abzugeben. Schon jetzt sammelt der Zwölfjährige erste Erfahrungen im Rampenlicht, begleitet häufig seine Eltern zu wichtigen Anlässen und zeigt dabei ein natürliches, entspanntes Auftreten.

Nicht nur royale Verpflichtungen bestimmen das Leben von George, sondern auch ganz alltägliche Erlebnisse. So wurde er kürzlich mit seiner Großmutter Carole Middleton (70) bei einem Einkauf in Windsor gesichtet, wo er entspannt Orangenscheiben naschte. Kate, die kürzlich von ihrer Krebserkrankung genesen ist, hat besonders betont, wie wichtig ein "sicheres und glückliches Zuhause" für sie und ihre Kinder ist. Dies teilte sie unter anderem in einem Gespräch mit der Podcasterin Giovanna Fletcher, in dem sie auch von der Last ihrer Verantwortung sprach: "Mutterschaft ist eine große Herausforderung, und besonders wenn man einen zukünftigen König erzieht." Kate offenbarte dabei, dass sie trotz ihrer Position mit denselben "Muttergefühlen" zu kämpfen hat wie viele andere Frauen.

Doch auch wenn Kate bemüht ist, ihren Kindern Normalität zu bieten, hat George bereits spürbar Verantwortung übernommen. Bei seinem offiziellen Debüt bei Veranstaltungen wie dem Festival of Remembrance oder im Rahmen der Feierlichkeiten zu Kriegsveteranen zeigte sich der junge Royal an der Seite seiner Familie aufmerksam und respektvoll. Momentan genießt er jedoch noch die entlastende Balance zwischen öffentlichen Auftritten und einem Alltag, der von unbeschwerten Momenten geprägt ist. Besonders wichtig ist dabei der enge Zusammenhalt als Familie, den Prinzessin Kate und Prinz William (43) für unentbehrlich halten. Trotz der ergreifenden Aussichten seiner Rolle soll George Zeit haben, als normaler Teenager zu wachsen, so wie es seine Eltern wünschen.

Prinz George, Prinzessin Kate, König Charles und Königin Camilla, November 2025

Prinzessin Kate 2025

Die Royals nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham 2025