Meryl Streep wird nicht zur Hochzeit von Selena Gomez kommen

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) werden am kommenden Samstag vor den Traualtar treten, aber ein besonderer Gast wird bei der prominenten Feier fehlen: Meryl Streep (76). Die Oscar-Preisträgerin, die Selena in der Serie Only Murders in the Building kennenlernen durfte, sagte ihre Teilnahme bedauerlicherweise ab. Obwohl kein genauer Grund bekannt gegeben wurde, berichtete ein Insider laut Page Six, dass sie ursprünglich zugesagt hatte. Die Hochzeit findet in einer privaten Residenz in Santa Barbara, Kalifornien, statt, und die Gäste werden in dem nahegelegenen, luxuriösen El Encanto Hotel untergebracht, wo die Übernachtung rund 3.000 Euro pro Nacht kostet.

Die Gästeliste liest sich wie ein Who’s Who der Entertainment-Branche. Neben Selenas Serienkollegen Martin Short (75) und Steve Martin (80), die beide als Gäste erwartet werden, hat auch Paris Hilton (44) ihr Kommen zugesagt. Taylor Swift (35) soll ebenfalls erscheinen, jedoch ohne ihren Freund Travis Kelce (35), da dieser am nächsten Tag ein NFL-Spiel bestreiten muss. Die Beteiligten hielten viele Details zur Zeremonie geheim, doch Insider sind sich sicher, dass die Veranstaltung ein unvergesslicher Abend wird. Die Gäste werden an einen unbekannten Ort gebracht, was die Exklusivität und den Überraschungseffekt des Events verstärkt.

Selena und Benny hatten ihre Verlobung im Dezember 2024 bekannt gegeben, nachdem sie ein Jahr lang ein Paar waren. Der Musiker machte Selena mit einem atemberaubenden Verlobungsring im Stil eines Marquises einen Antrag, und die Sängerin teilte ihre Freude über den besonderen Moment via Instagram mit den Worten: "forever begins now". Bereits vor Wochen hatte Selena zudem im "Good Hang with Amy Poehler"-Podcast verraten, dass sie schon eifrig ihre Zukunft als Mutter plant. Sie schwärmte von Filmen, die sie später einmal gemeinsam mit ihren Kindern sehen möchte. "Es war so ergreifend, wir haben beide geweint", sagte Selena über das gemeinsame Schauen von "Alles steht Kopf" mit ihrer Schwester.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Meryl Streep, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cinema Publishers Collection Selena Gomez und Benny Blanco, 2025