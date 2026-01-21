Gina Beckmann: Klare Worte zu Max und Melina nach Forsthaus

Zoffalarm im Reality-Kosmos: Gina Beckmann (25) macht klar, dass mit Max Bornmann (29) und seiner Freundin Melina Hoch (29) so schnell kein Frieden einkehrt. In Staffel 3 von Forsthaus Rampensau Germany krachte es zwischen den drei TV-Gesichtern mehrfach – erst im Haus, dann lautstark weiter auf Social Media und in Podcasts. Selbst beim großen Wiedersehen fielen scharfe Worte. Gegenüber Promiflash zog Gina nun eine deutliche Linie und stellte Bedingungen für ein Ende des Dauerstreits: "Ohne Entschuldigung bleibt das Kriegsbeil ausgegraben."

Gina schildert im Gespräch mit Promiflash, wie festgefahren die Fronten für sie derzeit sind. "Da ist ja jetzt so viel noch öffentlich passiert. Und da von Max und Melina ja null Einsicht kommt – wenn wenigstens mal eine Entschuldigung oder eine Einsicht gekommen wäre, 'da und da haben wir überreagiert', aber da kommt ja nichts", ärgert sich die Reality-Bekanntheit. Sie selbst habe reflektiert, wo sie "über die Stränge geschlagen" habe, doch ohne ähnlichen Schritt von der Gegenseite bleibe das Kriegsbeil begraben und die Stimmung eisig. Auch mit Walentina (25) und Eva (33), mit denen es im Forsthaus gekracht hatte, herrscht weiter Froststimmung.

Dafür haben sich für Gina abseits des Zoffs neue, enge Bande ergeben. Mit Mitkandidatin Sarah Knappik (39), mit der sie im Forsthaus Zeit verbrachte, ist nach der Show eine enge Freundschaft entstanden. "Ich bin jetzt richtig gut mit Sarah Knappik seitdem. Wir telefonieren jede Woche", erzählt Gina im Gespräch. Andere Verbindungen aus der Zeit im Format haben sich dagegen verändert: Mit Dilara Kruse ist sie heute nicht mehr befreundet, während ihr Privatleben generell stark von Freundschaften und Loyalität geprägt ist, die auch Belastungsproben überstehen. Besonders den Zusammenhalt mit ihrem Mitstreiter Leon Content (24) beschrieb sie in der Vergangenheit als außergewöhnlich und sogar krisenfest.

Collage: RTL, Joyn Collage: Gina Beckmann, Melina Hoch und Max Bornmann

Joyn Dilara Kruse, Leon Content und Gina Beckmann im "Forsthaus Rampensau Germany", Staffel 3

Joyn Melina Hoch und Max Bornmann im "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3