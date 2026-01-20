Nanu: Gina Beckmann war auf beliebter Dating-Plattform aktiv

Gina Beckmann (25) hat über ihr Liebesleben gesprochen – und dabei klargemacht, dass sie nach ihrem Flirt mit Henna im Forsthaus Rampensau Germany weiterhin Single ist. Im Gespräch mit Promiflash erzählte die Reality-Bekanntheit jetzt, dass sie "nicht wirklich" wieder am Daten sei, aber neugierig genug war, es kurz digital zu probieren. Gemeinsam mit ihrem Forsthaus-Teampartner Leon Content (24) plauderte die 25-Jährige aus, dass sie sich "letztens aus Langeweile bei einer Dating-Plattform angemeldet" hat.

Leon löste im Interview dann die Plattform-Frage auf: "Bei Hinge", verrät er. Lange blieb die App aber nicht auf ihrem Handy. "Aber wirklich nur für einen Tag. Und dann habe ich gemerkt: Nee, eigentlich gar keinen Bock", erzählt Gina über ihr spontanes Dating-Abenteuer. Zwischen Neugier und Null-Bock pendelte die Laune – aktuell habe sie "niemanden am Start". Ganz verschlossen ist sie jedoch nicht: "An sich hätte ich schon Bock, mal wieder ein bisschen zu flirten und ein bisschen zu kuscheln", betonte sie.

Dass aus Gina und Henna nach "Forsthaus Rampensau Germany" kein Paar wurde, war spätestens beim großen Wiedersehen der Show klar. Dort übergab die ehemalige #CoupleChallenge-Kandidatin ihrer ehemaligen Flamme scherzhaft die "Scheidungspapiere" – eine Geste, die für Lacher sorgte, aber auch Blicke der Wehmut mit sich brachte. "Wir haben uns danach noch ein bisschen kennengelernt, Henna war bei mir in Berlin. Eigentlich war alles gut und dann ist der Kontakt bisschen ausgelaufen. Da stand dann eine Datingshow im Raum. Und dann war sie weg – und dann war ich halt weg", erklärte Gina damals offen vor den Zuschauern.

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Realitystar

Joyn Dilara Kruse, Leon Content und Gina Beckmann im "Forsthaus Rampensau Germany", Staffel 3

Joyn Gina und Henna im "Forsthaus Rampensau Germany"