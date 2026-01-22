Dieses #CC-Team findet Gina Beckmann am authentischsten

Gina Beckmann (25) hat eine klare Meinung: Im Gespräch mit Promiflash verriet die Reality-TV-Bekanntheit, wen sie in der aktuellen Staffel von #CoupleChallenge am authentischsten empfindet. Das Interview fand anlässlich der neuen Ausgabe des Formats statt, in dem verschiedene Duos gegeneinander antreten. Gefragt danach, wer unter den teilnehmenden Teams besonders aufrichtig wirkt, nannte Gina ohne langes Zögern zwei Namen und machte damit deutlich, wem sie die Daumen drückt.

"Ich glaube, Carina und Chika sind am authentischsten, würde ich sagen. Ich mag die beiden, ich kenne die beiden und sie sind real", erklärte Gina. Die Influencerin betonte damit nicht nur ihre Sympathie, sondern auch, dass sie das Duo abseits der Kamera erlebt hat. Im Interview fielen außerdem weitere Namen aus der aktuellen Runde, darunter Virginia und Andrew Weiss, die als Ehepaar antreten. Gina blieb jedoch bei ihrer Einschätzung und stellte heraus, dass Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose für sie den aufrichtigsten Eindruck machen.

Gina ist mit dem Format bestens vertraut: 2021 nahm sie mit ihrem damaligen Freund Cedric Beidinger (32) teil. Das Duo konnte sich zwar nicht bis zum Sieg durchkämpfen, sorgte aber für Schlagzeilen, weil die Beziehung noch vor der Ausstrahlung der Staffel endete. Auch Carina und Chika sind im Reality-Kosmos keine Unbekannten: Die beiden traten bereits als Paar bei Forsthaus Rampensau auf, wo sie sich als eingespieltes Team präsentierten. In der neuen Staffel von #CoupleChallenge kämpfen sie nun erneut um den Sieg eines Reality-Formats.

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Realitystar

Instagram / carina.nl Chika und Carina Ojiudo-Ambrose im März 2025