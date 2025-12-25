Nicht treu? Emmy Russ teilt im Netz gegen Vanessa Nwattu aus

Zwischen Emmy Russ (26) und Vanessa Nwattu (25) ist die Lage weiterhin angespannt. In einer Instagram-Fragerunde teilte die Reality-TV-Bekanntheit, der gerade eine Liaison mit Vanessas eigentlichem Verlobten Aleks Petrovic nachgesagt wird, gegen die Temptation Island V.I.P.-Kandidatin aus – und nahm dabei wie gewohnt kein Blatt vor den Mund. "Sie hat mich als Hund beleidigt. Nicht einmal, nicht zweimal, mehrmals! Nur in meiner Anwesenheit traut sie sich das nicht. In meiner Anwesenheit rennt sie weg vor mir", schimpfte Emmy.

Die Angriffe seien laut der ehemaligen Promi-Büßen-Kandidatin sogar noch spezifischer geworden: Vanessa habe sie als "blonden Chihuahua" bezeichnet, was die Stimmung zwischen den beiden nicht gerade verbessert habe. Sie dreht den angeblichen "Hund"-Seitenhieb jedoch zu ihrem Vorteil. "Das finde ich wirklich nicht nett", wettert Emmy und legt nach: "Aber Hunde sind treue Wesen. Nicht jeder kann von sich behaupten, dass er treu ist." Ob sie damit ganz bewusst eine Charakterfrage in den Raum stellen wollte, ließ sie unkommentiert.

Bereits vor wenigen Wochen sorgte ein hitziger Schlagabtausch auf TikTok für Schlagzeilen. In einem Video, in dem Aleks "Fröhliche Weihnachten" auf verschiedenen Sprachen sagen sollte, stichelte Vanessa mit den Worten: "Beim Spanischen kann Emmy dir ja helfen." Aleks nahm das locker, doch der Kommentar ließ Emmy nicht kalt. Sie konterte direkt unter dem Beitrag und schrieb: "Und an Vanessa: Kevin kann dir ja helfen, damit du nicht so hobbylos bist und 24/7 in Kommentaren abhängst und alles kommentierst für Aufmerksamkeit."

IMAGO / Beautiful Sports Emmy Russ, November 2024

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Realitystars