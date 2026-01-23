Prinzessin Kate zeigt in Schottland ihr Modedesign-Talent

Prinzessin Kate (44) hat in Schottland ein neues Talent präsentiert: Die Prinzessin von Wales zeigte am Dienstag bei einem Termin in Stirling einen blauen, doppelt geknöpften Tartan-Mantel, den sie selbst entworfen hat. Ort des Debüts war ein Besuch in der National Curling Academy, wo Kate zusammen mit Ehemann Prinz William (43) auch aufs Eis ging. Unterstützung beim Design bekam sie laut The Telegraph von Johnstons of Elgin und dem Londoner Schneider Chris Kerr, mit denen sie das exakte Karomuster abstimmte. Der Auftritt setzte von Kopf bis Fuß auf britische Materialien und Handwerk.

Unter dem maßgeschneiderten Mantel trug die Royal eine dunkelblaue Zara-Rollkragenpullover-Kombination mit einem Johnstons of Elgin x Le Kilt Rock sowie schwarze Wildlederstiefel von Gianvito Rossi. Beim Ausziehen der Jacke kam zusätzlich eine Fair-Isle-Strickweste von Bamford zum Vorschein. Ihr Terminplan in Schottland führte sie außerdem zu Radical Weavers, einem Studio und Charity-Projekt in Stirling, das das traditionelle Tartanweben fördert. Der maßgeschneiderte Look lässt sich in Teilen auch für Fans nachempfinden: Auf der Website von Chris Kerr kann man maßgefertigte Stücke bestellen, die je nach Ausstattung zwischen 2.300 und 4.700 Dollar kosten, wie das Label angibt.

Hinter den Kulissen hat sich ebenfalls einiges getan: Kates langjährige Stylistin Natasha Archer ist nicht mehr Teil ihres Teams. Die Royal trifft ihre Modeentscheidungen nun selbst – vom Alltagslook bis zum großen Auftritt mit Schmuck und Tiaras. Erst kürzlich bestätigte der Palast, dass Kate eigenständig zur Wahl des spektakulären "Oriental Circlet" von Königin Victoria beim deutschen Staatsbankett gegriffen hat.

Getty Images Prinzessin Kate in Stirling, Schottland

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William in der National Curling Academy in Stirling

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbankett auf Schloss Windsor