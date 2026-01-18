Darum besuchte Frank "Bauer sucht Frau"-Simone nicht mehr

Für Frank und Simone ging die Liebesreise bei Bauer sucht Frau nicht wie erhofft zu Ende. Nach den Dreharbeiten kam es zu keinem weiteren Treffen zwischen den beiden. Ein möglicher Grund: Frank erklärte, dass er für ein Wiedersehen schlicht keine Zeit gefunden habe, da er in mehreren Vereinen aktiv sei. Doch darüber hinaus störte den 59-Jährigen noch etwas anderes: Während ihrer gemeinsamen Zeit musste er im Wohnwagen übernachten, was für ihn unkomfortabel war. "Ich hatte schon vor, Simone wieder zu besuchen, aber ich wollte nicht nochmals im Wohnwagen oder im Hotel schlafen müssen", verriet er in einem Interview mit der Schwäbischen.

Trotz der unerfreulichen Schlafsituation und der ausgebliebenen Begegnung nach den Dreharbeiten blickt Frank nicht mit Groll auf seine Teilnahme bei "Bauer sucht Frau" zurück. "Ich war zwar schon enttäuscht, dass sie mich nicht ins Haus gelassen hat, aber wir hatten trotzdem eine schöne Zeit", erklärte er weiter. Die Erfahrungen während der Dreharbeiten beschreibt er als positiv und bereichernd. Anfängliche Ängste, die er vor dem Format hatte, seien schnell verflogen. Er erklärte: "Das Team und die Kameraleute waren richtig nett, alles war sehr familiär und es hat großen Spaß gemacht."

Beim großen Wiedersehen vor einigen Wochen traten die unterschiedlichen Sichtweisen der beiden noch einmal deutlich zutage. Während Frank betonte, er habe einfach keine Zeit gehabt, zeigte sich die Moderatorin Inka Bause (57) wenig überzeugt von dieser Erklärung. "Oh, das ist eine sche*ß Erklärung", stellte Inka klar. Simone konnte ihre Enttäuschung nicht mehr zurückhalten und meinte: "Ich glaube, er ist zu lange Single, um eine Beziehung einzugehen." Für die gelernte Altenpflegerin war das Gespräch sichtlich emotional.

RTL / Stefan Gregorowius Simone und Frank, "Bauer sucht Frau" 2025

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Frank und Simone

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Frank und Simone und Inka Bause