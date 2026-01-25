"Bauer sucht Frau"-Mathias kandidiert als AfD-Bürgermeister

Mathias Kreiss will in Leipheim (Bayern) Bürgermeister werden und tritt dafür für die AfD an. Der Landwirt, der 2021 bei Bauer sucht Frau nach der großen Liebe suchte, kündigte seine Kandidatur für die Kommunalwahl an. Er möchte Leipheim "wieder als lebenswerte und zukunftsorientierte Stadt" etablieren. Im Gespräch mit der Günzburger Zeitung begründete Mathias seinen Schritt mit der Überzeugung, die Politik der vergangenen Jahre habe Deutschland nicht zukunftsfähig aufgestellt. "Ich bin über die AfD bei der Kandidatur, weil es mit keiner anderen Partei einen Wechsel geben wird. Und in Leipheim ist die Bürgermeisterwahl eine Personenwahl", verkündete Mathias auf Instagram. Unterstützung wünscht er sich nach eigenen Angaben aus dem Stadtrat und von lokalen Institutionen, betont aber zugleich, dass er keine "Ideologen" an der Spitze sehen wolle.

Im Kreisverband heißt es, Vorhaben, die "Klimaideologie" oder "Multikulti" fördern, stünden auf der Streichliste – Details blieb die Partei schuldig. Mathias stellt sich derweil als pragmatischer Macher vor, der "konstruktive Zusammenarbeit" anstrebt und dabei die kommunale Ebene in den Mittelpunkt rückt. Gegenüber der Günzburger Zeitung bezeichnete er Landwirte als die wahren Naturschützer. Der gelernte Maschinenbautechniker bewirtschaftet in Leipheim einen kleinen Biohof mit Schweinen, Rindern, Hühnern und Bienen und hebt Tierwohl und Nachhaltigkeit als Leitlinien hervor. Die Amtszeit eines gewählten Bürgermeisters in Bayern beträgt sechs Jahre – am 8. März fällt die Entscheidung, ob der TV-Bauer zum Stadtoberhaupt wird. Auf seinem Social-Media-Account muss er bereits heftige Kritik einstecken. "Bauer, der AfD-Positionen vertritt, sägt nicht nur am Ast, auf dem er sitzt. Er hält die Säge für Patriotismus und wundert sich dann über den Fall", kommentierte ein User laut T-Online.

Abseits der Politik pflegt Mathias sein Leben auf dem Land mit klaren Routinen: Wenn die Arbeit auf dem Hof ruft, beginnt der Tag früh im Stall, später geht es gern zum Ausgleich an den See zum Angeln, zum Boxtraining oder auf die Laufstrecke. Bekannte aus seinem Umfeld beschreiben ihn als jemanden, der lieber anpackt, statt lange zu reden, und der Ruhe im Grünen schätzt. Nach seiner kurzen "Bauer sucht Frau"-Romanze mit Sabrina Bentfeld fand er später neues Glück mit Partnerin Joanne, mit der er bereits Nachwuchs bekommen hat. Auf Social Media zeigt der Biolandwirt sich selten laut – lieber teilt er Momentaufnahmen vom Hof, vom Hund zwischen den Beeten oder vom ersten Honig der Saison.

Instagram / mathias_kreiss Mathias Kreiss bei "Bauer sucht Frau", 2021

Instagram / mathias_kreiss Mathias Kreiss und Joanne Germanotta

Instagram / mathias_kreiss Mathias Kreiss mit seiner Familie