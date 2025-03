Miley Cyrus bestimmt die Regeln beim Familienspieleabend

Miley Cyrus (32) ist nicht nur auf der Bühne ein Star, sondern auch zu Hause die unangefochtene Chefin – zumindest bei den beliebten Spieleabenden der berühmten Familie. Das verriet ihre ältere Schwester Brandi Cyrus (37) gegenüber dem Magazin People bei den iHeartRadio Music Awards. "Miley macht die Regeln", erklärte Brandi. Besonders beliebt sei das Kartenspiel Uno, das regelmäßig während der Feiertage auf den Tisch komme. Welche Familienmitglieder dabei genau mitspielen, ließ sie offen, doch eines ist klar: Das Regelwerk bei diesen Abenden ist alles andere als festgeschrieben. Miley scheint je nach Stimmung zu entscheiden, welche Regeln gelten.

Neben den chaotischen Uno-Partien, über die Brandi scherzte, dass "eine Zieh-2-Karte mal erlaubt ist und ein anderes Mal nicht", steht bei ihr selbst derzeit vor allem ihr berufliches Engagement im Fokus. Die 37-Jährige verkündete erst kürzlich, dass sie bei der Las-Vegas-Residenz von Countrystar Kenny Chesney (56) im berühmten The Sphere als DJ auftreten wird. Auf Instagram schrieb sie begeistert: "Ich kann es kaum erwarten, eine ganz besondere Show für euch zusammenzustellen. Lasst uns feiern!"

Die Bindung innerhalb der Familie Cyrus scheint dabei trotz vergangener Höhen und Tiefen stark zu sein. Mutter Tish (57) und Tochter Brandi arbeiten auch beruflich zusammen: Gemeinsam moderieren sie den Podcast "Sorry We're Stoned", in dem sie einen humorvollen Blick hinter die Kulissen ihres verrückten Familienlebens werfen. Ihre Beziehung hat sich über die Jahre zu einer echten Freundschaft entwickelt, wie Brandi in einem früheren Interview mit People erklärte: "Mit diesem Podcast haben wir die Kontrolle und müssen uns vor niemandem verantworten. Wir können einfach tun, was wir wollen, und es macht so viel Spaß, das gemeinsam zu machen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Brandi Cyrus, Schwester von Miley Cyrus

Anzeige Anzeige

Getty Images Tish Cyrus, 2024

Anzeige Anzeige