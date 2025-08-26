Krass: So erwachsen sind Neil Patrick Harris' Zwillinge

Neil Patrick Harris (52) hat mit einem seltenen Instagram-Foto seiner Zwillinge Harper (14) und Gideon (14) für Begeisterung gesorgt. Gemeinsam mit seinem Ehemann David Burtka (50) und den Kindern posierte der Schauspieler strahlend im Garten ihres Zuhauses in East Hampton. Auf dem Foto tragen die beiden Teenager schicke sommerliche Outfits: Gideon in einem beigen Poloshirt mit Shorts und Harper in einem gelben Rüschenkleid. Neil selbst zeigte sich in einem schwarzen Hemd, während David in einem lockeren Shirt mit Khaki-Hose strahlte. Voller Stolz schrieb der Serienstar zu dem Foto: "Die Lieben meines Lebens", garniert mit Herz-Emojis.

Neil und David bekamen ihre Zwillinge im Jahr 2010 mithilfe einer Leihmutter und leben seither ein glückliches Familienleben. Die beiden lernten sich ursprünglich am Broadway kennen und heirateten nach mehreren Jahren Beziehung im Jahr 2014, nachdem gleichgeschlechtliche Ehen in New York anerkannt wurden. Die Entscheidung für die Ehe traf man auch vor dem Hintergrund der heranwachsenden Kinder, wie Neil in einem früheren Interview erklärte. Es sei für ihn wichtig gewesen, den Kindern gegenüber klar darstellen zu können, dass David sein Ehemann sei, um das gemeinsame Familienleben greifbarer und verständlicher zu machen.

Neil startete seine Karriere schon als Kinderstar in "Doogie Howser, M.D." und wurde in den 1990er-Jahren weltweit bekannt. Nach frühen Film- und Theaterrollen feierte er ab 2005 mit Barney Stinson in How I Met Your Mother einen weiteren Meilenstein und gewann zahlreiche Preise. Später überzeugte Neil auch auf dem Broadway in "Hedwig and the Angry Inch" und begeisterte Serienfans in "Eine Reihe betrüblicher Ereignisse". Auch als Gastgeber von Tony- und Emmy-Verleihungen zeigte er seine Vielseitigkeit. Sein Talent, mühelos zwischen Comedy, Drama, Musical und Moderation zu wechseln, macht ihn für Fans zu einem der spannendsten Künstler seiner Generation.

https://www.instagram.com/p/DNyPyY24mCC/ David Burtka und Neil Patrick Harris mit ihren Kindern Gideon Scott und Harper Grace Burtka-Harris

